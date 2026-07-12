باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - عبدالحسین معظم‌فر گفت: طی تماس با سامانه ۱۲۵ این سازمان گزارش غرق شدن مردی حدودا ۴۸ ساله اهل کرج، در رودخانه دز محدوده بوستان ساحلی علی کله اطلاع رسانی شد

وی افزود: با توجه به شرایط رودخانه، صبح امروز هماهنگی‌های لازم با مدیریت سد تنظیمی جهت کاهش سطح دبی رودخانه انجام شد و تیم‌های غواصی سازمان آتش‌نشانی به همراه گروه هیات نجات غریق شهرستان، عملیات غواصی، گشت‌زنی و جست‌و‌جو در محدوده حادثه را آغاز کردند، اما متاسفانه بدون نتیجه پایان یافت.

معظم فر از گردشگران و همشهریان خواست به منظور حفظ جان خود از شنا کردن در نقاط حادثه‌خیز و خارج از طرح‌های سالم‌سازی رودخانه دز جداً خودداری کنند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول می‌گوید: عملیات جست‌و‌جو برای یافتن مرد کرجی مفقود شده تا زمان دستیابی به نتیجه، با تمام توان ادامه خواهد داشت.

منبع: آتش نشانی دزفول