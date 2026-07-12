رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول استان خوزستان از غرق شدن مرد ۴۸ ساله اهل کرج استان البرز در رودخانه دز این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش -  عبدالحسین معظم‌فر گفت: طی تماس با سامانه ۱۲۵ این سازمان گزارش غرق شدن مردی حدودا ۴۸ ساله اهل کرج، در رودخانه دز محدوده بوستان ساحلی علی کله اطلاع رسانی شد

وی افزود: با توجه به شرایط رودخانه، صبح امروز هماهنگی‌های لازم با مدیریت سد تنظیمی جهت کاهش سطح دبی رودخانه انجام شد و تیم‌های غواصی سازمان آتش‌نشانی به همراه گروه هیات نجات غریق شهرستان، عملیات غواصی، گشت‌زنی و جست‌و‌جو در محدوده حادثه را آغاز کردند، اما متاسفانه بدون نتیجه پایان یافت.

معظم فر از گردشگران و همشهریان خواست به منظور حفظ جان خود از شنا کردن در نقاط حادثه‌خیز و خارج از طرح‌های سالم‌سازی رودخانه دز جداً خودداری کنند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول می‌گوید: عملیات جست‌و‌جو برای یافتن مرد کرجی مفقود شده تا زمان دستیابی به نتیجه، با تمام توان ادامه خواهد داشت.

منبع: آتش نشانی دزفول

برچسب ها: غرق شدگی ، خوزستان
خبرهای مرتبط
جان‌باختن شبانه یک زن مجهول الهویه زیر پل چهارم اهواز
خوزستان/
تابستان گرم خوزستان همراه با اخبار داغ غرق‌شدگي‌ها؛ تا كي؟
خوزستان/
خوزستان در مرگ با غرق شدگی جزو برترین هاست!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
احتمال دورکاری ادارات خوزستان
اصابت پرتابه‌های آمریکایی به چندین نقاط در استان خوزستان
کارون تابستان را بدون تنش آبی پشت سر می‌گذارد
هشدار مدیریت بحران خوزستان در پی گرمای شدید؛ مردم از تردد غیرضروری و حضور در آفتاب خودداری کنند
ثبت‌نام ۵۰ هزار خوزستانی زائر اربعین حسینی در سامانه سماح
غرق شدن مرد ۴۸ ساله اهل کرج در رودخانه دز شهرستان دزفول
غبارروبی دل‌ها و کوچه‌ها؛ آماده‌باش عاشقان برای ضیافت بزرگ اربعین + تصاویر
آخرین اخبار
اصابت پرتابه‌های آمریکایی به چندین نقاط در استان خوزستان
غبارروبی دل‌ها و کوچه‌ها؛ آماده‌باش عاشقان برای ضیافت بزرگ اربعین + تصاویر
ثبت‌نام ۵۰ هزار خوزستانی زائر اربعین حسینی در سامانه سماح
هشدار مدیریت بحران خوزستان در پی گرمای شدید؛ مردم از تردد غیرضروری و حضور در آفتاب خودداری کنند
غرق شدن مرد ۴۸ ساله اهل کرج در رودخانه دز شهرستان دزفول
احتمال دورکاری ادارات خوزستان
کارون تابستان را بدون تنش آبی پشت سر می‌گذارد
استقرار ۴۵۰ کارشناس بهداشت در مرز چذابه برای اربعین
اصابت پرتابه‌های دشمن به ۳ شهرستان خوزستان/ تکذیب شایعه حمله به اهواز و آبادان