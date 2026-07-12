باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دانشمندان چینی یک شبکه غشایی هیبریدی با فناوری پیشرفته توسعه دادهاند که برای جذب زبالههای فضایی و حذف ایمن آنها از مدار طراحی شده است. طبق گزارش Phys.org، محققان آکادمی علوم چین و دانشگاه علوم و فناوری الکترونیک چین در این نوآوری مشارکت داشتهاند.
برخلاف نمونههای اولیه فعلی، این نوآوری چینی قابل استفاده مجدد است. این شبکه از یک غشای انعطافپذیر و چند لایه با ضخامت تنها ۱۰ میکرون تشکیل شده است که شامل قطعات الکترونیکی، باتریها و آلیاژهای حافظهدار است. این آلیاژها به سازه اجازه میدهند تا در طول جذب اشیاء، استحکام خود را حفظ کند و پس از ماموریت به طور خودکار جمع شود تا به ماهواره گیرنده بازگردد.
محققان تأیید میکنند که این غشا، زبالهها را در طول خروج از مدار (نزول فضاپیما فراتر از مدار خود) تا زمان ورود به جو، محکم گرفته و نگه میدارد. پس از آن، غشا در داخل فضاپیما جمع شده و برای عملیات بعدی آماده میشود.
فرآیند جذب زمانی آغاز میشود که ماهواره ("شکارچی") به هدف نزدیک میشود و چهار پرتابه نصب شده بر روی گوشههای تور را با زاویه دقیق ۳۰ درجه پرتاب میکند. محققان مدلی را توسعه دادهاند که عملکرد سیستم را با استفاده از رویکرد چند ذرهای شبیهسازی میکند و به آنها امکان محاسبه بارهای وارده بر ماده را میدهد.
این شبیهسازی نشان داد که فاصله به طور قابل توجهی بر نیرو تأثیر میگذارد. به عنوان مثال، در فاصله دو متری، غشاء نیرویی معادل ۳۳۷۴ نیوتن را تجربه میکند، در حالی که این نیرو در فاصله سه متری نصف میشود. محققان خاطرنشان میکنند که آزمایشهای فعلی در یک محیط ساده و بدون در نظر گرفتن فشار تابش خورشیدی و مقاومت هوا انجام شده است.
به گفته محققان، استفاده از چنین سیستمهای هیبریدی میتواند به حل مشکل اصلی شبکههای جمعآوری زباله فعلی - آسیبپذیری آنها در برابر آسیب، که ماموریتها را از نظر اقتصادی غیرقابل توجیه میکند - کمک کند.
دانشمندان معتقدند که با وجود موفقیت نظری این فناوری، ممکن است سالها یا حتی دههها طول بکشد تا واقعاً در فضا استفاده شود. روشهای گرفتن جایگزین، مانند بازوهای رباتیک و صفحات مغناطیسی، در حال حاضر به موازات این نوآوری در حال آزمایش هستند.
منبع: روزنامه ایزوستیا