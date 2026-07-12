دانشمندان چینی یک روش پیشرفته را برای جمع آوری زباله‌های فضائی ابداع کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دانشمندان چینی یک شبکه غشایی هیبریدی با فناوری پیشرفته توسعه داده‌اند که برای جذب زباله‌های فضایی و حذف ایمن آنها از مدار طراحی شده است. طبق گزارش Phys.org، محققان آکادمی علوم چین و دانشگاه علوم و فناوری الکترونیک چین در این نوآوری مشارکت داشته‌اند.

برخلاف نمونه‌های اولیه فعلی، این نوآوری چینی قابل استفاده مجدد است. این شبکه از یک غشای انعطاف‌پذیر و چند لایه با ضخامت تنها ۱۰ میکرون تشکیل شده است که شامل قطعات الکترونیکی، باتری‌ها و آلیاژ‌های حافظه‌دار است. این آلیاژ‌ها به سازه اجازه می‌دهند تا در طول جذب اشیاء، استحکام خود را حفظ کند و پس از ماموریت به طور خودکار جمع شود تا به ماهواره گیرنده بازگردد.

محققان تأیید می‌کنند که این غشا، زباله‌ها را در طول خروج از مدار (نزول فضاپیما فراتر از مدار خود) تا زمان ورود به جو، محکم گرفته و نگه می‌دارد. پس از آن، غشا در داخل فضاپیما جمع شده و برای عملیات بعدی آماده می‌شود.

فرآیند جذب زمانی آغاز می‌شود که ماهواره ("شکارچی") به هدف نزدیک می‌شود و چهار پرتابه نصب شده بر روی گوشه‌های تور را با زاویه دقیق ۳۰ درجه پرتاب می‌کند. محققان مدلی را توسعه داده‌اند که عملکرد سیستم را با استفاده از رویکرد چند ذره‌ای شبیه‌سازی می‌کند و به آنها امکان محاسبه بار‌های وارده بر ماده را می‌دهد.

این شبیه‌سازی نشان داد که فاصله به طور قابل توجهی بر نیرو تأثیر می‌گذارد. به عنوان مثال، در فاصله دو متری، غشاء نیرویی معادل ۳۳۷۴ نیوتن را تجربه می‌کند، در حالی که این نیرو در فاصله سه متری نصف می‌شود. محققان خاطرنشان می‌کنند که آزمایش‌های فعلی در یک محیط ساده و بدون در نظر گرفتن فشار تابش خورشیدی و مقاومت هوا انجام شده است.

به گفته محققان، استفاده از چنین سیستم‌های هیبریدی می‌تواند به حل مشکل اصلی شبکه‌های جمع‌آوری زباله فعلی - آسیب‌پذیری آنها در برابر آسیب، که ماموریت‌ها را از نظر اقتصادی غیرقابل توجیه می‌کند - کمک کند.

دانشمندان معتقدند که با وجود موفقیت نظری این فناوری، ممکن است سال‌ها یا حتی دهه‌ها طول بکشد تا واقعاً در فضا استفاده شود. روش‌های گرفتن جایگزین، مانند بازو‌های رباتیک و صفحات مغناطیسی، در حال حاضر به موازات این نوآوری در حال آزمایش هستند.

منبع: روزنامه ایزوستیا

برچسب ها: غشایی ، هیبریدی ، زباله های فضایی ، چینی ها
خبرهای مرتبط
بحران زباله‌های فضایی و هشدار کارشناسان در خصوص فاجعه مداری
نصب سپر محافظ در برابر زباله‌های فضایی روی ایستگاه فضایی چین
تجاري سازي ماژول غشايي "الياف توخالي اولترافيلتراسيون" در اصفهان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
با جدیدترین گوشی رقابتی ریلمی آشنا شوید
آیا دوچرخه‌سواری برای زانو آسیب‌زاست ؟ + فیلم
آیا بازی‌های رایانه‌ای بر توانایی‌های شناختی تاثیر می‌گذارند؟
هشدار یک مطالعه در مورد فاجعه خاموش علیه آب و هوای زمین
یک مکمل غذایی برای افزایش توانایی سیستم ایمنی بدن در مبارزه با سرطان
نتایج امیدوار کننده یک درمان جدید بدون دارو برای افسردگی
استرس انتخاب‌های غذایی ما را تغییر می‌دهد
مدل‌های جدید هوش مصنوعی OpenAI و غیرفعالسازی مرورگر Atlas
زمان ثبت نام آزمون ارشد علوم پزشکی اعلام شد
نوآوری چینی‌ها برای جمع‌آوری زباله‌های فضایی
آخرین اخبار
پاویون ایران در نمایشگاه حلال اندونزی؛ سکوی صادرات فناوری به جنوب شرق آسیا
زمان ثبت نام آزمون ارشد علوم پزشکی اعلام شد
آیا دوچرخه‌سواری برای زانو آسیب‌زاست ؟ + فیلم
استرس انتخاب‌های غذایی ما را تغییر می‌دهد
مدل‌های جدید هوش مصنوعی OpenAI و غیرفعالسازی مرورگر Atlas
نوآوری چینی‌ها برای جمع‌آوری زباله‌های فضایی
نتایج امیدوار کننده یک درمان جدید بدون دارو برای افسردگی
با جدیدترین گوشی رقابتی ریلمی آشنا شوید
آیا بازی‌های رایانه‌ای بر توانایی‌های شناختی تاثیر می‌گذارند؟
یک مکمل غذایی برای افزایش توانایی سیستم ایمنی بدن در مبارزه با سرطان
هشدار یک مطالعه در مورد فاجعه خاموش علیه آب و هوای زمین
اطلاعیه سازمان سنجش: هیچ صفحه رسمی در شبکه‌های اجتماعی خارجی نداریم
فعالیت «هوم اسکول‌ها» غیرقانونی است
تاثیر منفی کم‌کاری تیروئید در رشد و ضریب هوشی نوزادان + فیلم
درخشش تیم ملی المپیاد فیزیک ایران در کلمبیا؛ کسب ۳ مدال طلا و ۲ نقره در IPhO ۲۰۲۶
توزیع کارت آزمون کارشناسی ارشد از فردا
برنامه‌ریزی برای بازگشایی خوابگاه‌ دانشگاه شهید بهشتی تا اول مهر