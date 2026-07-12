باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - OpenAI از انتشار عمومی مدل‌های جدید هوش مصنوعی GPT-۵.۶ خود خبر داده است که در سه نسخه Sol، Terra و Luna عرضه می‌شوند. این مدل‌ها به عنوان راه‌حل‌های تخصصی برای بخش‌های تجاری و برنامه‌نویسی طراحی شده‌اند.

OpenAI تأکید کرد که مدل‌های جدید در مقایسه با نسل‌های قبلی، کارایی و مقرون‌به‌صرفه‌تری ارائه می‌دهند. این شرکت خاطرنشان کرد که نسخه پرچمدار Sol هنگام انجام وظایف کدنویسی، کد بسیار کمتری مصرف می‌کند، نکته‌ای که قبلاً توسط مدیرعامل، سم آلتمن، برجسته شده بود.

این شرکت همچنین بر قابلیت‌های امنیت سایبری GPT-۵.۶ تمرکز کرد و آن را به عنوان قدرتمندترین مدل خود برای چنین وظایفی توصیف کرد. این مدل از شبیه‌سازی تهدید، بررسی و اشکال‌زدایی کد و ابزار‌های جامع تست امنیت سیستم‌های اطلاعاتی پشتیبانی می‌کند.

این شرکت اعلام کرد که مدل‌های جدید به نتایج پیشرفته‌ای در تست‌های سیستم برنامه‌نویسی هوش مصنوعی دست یافته‌اند و ادعا می‌کند که نسخه پرچمدار Sol از نظر عملکرد، سرعت پردازش و مقرون‌به‌صرفه بودن، از چندین راه‌حل رقیب پیشی می‌گیرد. او افزود که GPT-۵.۶ در حال حاضر از طریق ChatGPT، پلتفرم Codex و API OpenAI در دسترس کاربران است.

در همین حال، OpenAI از ChatGPT Workvh، سرویسی که برای کاربران سازمانی طراحی شده است، رونمایی کرد. این ابزار که روی دستگاه‌های دسکتاپ، وب و موبایل موجود است، می‌تواند در ایجاد اسناد، صفحات گسترده، ارائه‌ها و سایر مطالب کاری کمک کند.

به طور جداگانه، این شرکت از تعطیلی مرورگر Atlas خبر داد که در سال ۲۰۲۵ به عنوان یک پروژه آزمایشی یکپارچه با ChatGPT به صورت بتا راه‌اندازی کرده بود. OpenAI به جای ادامه توسعه آن به عنوان یک مرورگر جداگانه، تصمیم گرفت ویژگی‌های اصلی آن را در محصولات موجود خود ادغام کند.

این شرکت افزونه ChatGPT را برای گوگل کروم راه‌اندازی کرد که به کاربران امکان می‌دهد محتوای صفحات باز را تجزیه و تحلیل کنند، به سؤالات بر اساس محتوای وب‌سایت پاسخ دهند، خلاصه تولید کنند، به سؤالات مربوط به محتوای وب‌سایت پاسخ دهند و مستقیماً از مرورگر به وظایف مختلف کمک کنند.

برنامه دسکتاپ ChatGPT همچنین قابلیت‌های بیشتری به دست آورده است، اکنون می‌تواند با وب‌سایت‌ها تعامل داشته باشد، به حساب‌ها وارد شود، فایل‌ها را دانلود کند و بدون ترک رابط سرویس، اقداماتی را در صفحات انجام دهد. این شرکت توضیح داد که برخی از این عملیات از طریق یک مرورگر ابری که روی سرور‌های خود اجرا می‌شود، انجام خواهد شد.

منبع: mail.ru