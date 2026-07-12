باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر کارینا گازیدینووا، متخصص تغذیه در روسیه توضیح داد که میل به "بلعیدن" غذا با تغییرات هورمونی که در طول استرس رخ میدهد، مرتبط است.
به گفته این متخصص تغذیه در روسیه، در دورههای استرس، میل به خوردن غذاهای پرکالری، چرب و شیرین افزایش مییابد.
او گفت: "این غذاها به سرعت تولید دوپامین و سروتونین، دو انتقالدهنده عصبی مرتبط با احساس لذت را تحریک میکنند. به همین دلیل است که بسیاری از افراد، پس از یک روز کاری خستهکننده، به جای یک وعده غذایی سالم مانند سالاد، به پیتزا، شکلات یا سیبزمینی سرخکرده روی میآورند. "
این متخصص خاطرنشان کرد که پرخوری به دلایل عاطفی، احساس راحتی موقتی ایجاد میکند، اما سطح انرژی پس از چند ساعت دوباره کاهش مییابد، در حالی که احساس گناه و خستگی افزایش مییابد.
او هشدار داد که مصرف مقادیر زیاد غذا در شرایط استرس میتواند منجر به مشکلات سلامتی از جمله خستگی مزمن، نوسانات انرژی، اختلالات خواب، افزایش اضطراب، افزایش وزن، مقاومت به انسولین، مشکلات گوارشی و وابستگی بیش از حد به شیرینیها و غذاهای فرآوری شده شود.
گازیدینووا تأکید کرد که یک رژیم غذایی متعادل میتواند به پشتیبانی از سیستم عصبی و بهبود توانایی بدن در مقابله با استرس کمک کند.
او گفت: «برای مدیریت مؤثر استرس، مصرف منظم مواد مغذی کافی ضروری است. غذاهای مفید شامل ماهیهای چرب مانند ماهی سالمون، ساردین و ماهی خالمخالی؛ غذاهای غنی از منیزیم مانند اسفناج، گندم سیاه، دانه کدو تنبل، بادام و آووکادو؛ غذاهای تخمیر شده؛ کربوهیدراتهای پیچیده؛ شکلات تلخ؛ و نوشیدنیهای گرم، به ویژه چایهای گیاهی است.»
این متخصص تغذیه افزود: «یک رژیم غذایی ضد استرس جایگزین خواب، استراحت و حمایت عاطفی کافی نیست.»
گازیدینووا توضیح داد که یک اشتباه رایج، تلاش برای تغییر ناگهانی به یک «رژیم غذایی کاملاً سالم» است و خاطرنشان کرد که این رویکرد، به ویژه در شرایط استرس و محدودیت زمانی، میتواند منجر به خستگی بیشتر و کنار گذاشتن کامل رژیم غذایی شود.
او توصیه کرد که از حذف وعدههای غذایی خودداری کنید، میان وعدههای سالم مانند آجیل، ماست و موز را در دسترس داشته باشید، منابع پروتئین و فیبر را به هر وعده غذایی اضافه کنید، وعدههای غذایی را از قبل برنامهریزی کنید، غذاهای فوق فرآوری شده را کاهش دهید، به اندازه کافی آب بنوشید و از خوردن سریع یا جلوی صفحه نمایش خودداری کنید.
منبع: gazeta.ru