رئیس‌جمهور در پیامی به شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، درگذشت شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر پیشین قطر را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام پزشکیان به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

عالیجناب شیخ تمیم بن حمد آل ثانی

امیر محترم دولت قطر

با اندوه فراوان، خبر درگذشت پدر گرامی جنابعالی، مرحوم شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی را دریافت کردم.

این ضایعه را صمیمانه به جنابعالی، خاندان آل ثانی و دولت و مردم برادر قطر تسلیت می‌گویم. مرحوم شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر سابق قطر، در دوران مسئولیت و حیات پربرکت خود، نقش مؤثری در گسترش روابط برادرانه و همکاری‌های دوستانه میان جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر ایفا کرد و خدمات و یاد ایشان همواره با احترام در خاطره دو ملت باقی خواهد ماند.

از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای جنابعالی و دیگر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان 

رئیس جمهوری اسلامی ایران

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، قطر
خبرهای مرتبط
تاکید رئیس جمهور بر تقویت تاب‌آوری ملی و مشارکت عمومی در تداوم اداره کشور
پیام تبریک پزشکیان به تیم ملی المپیاد فیزیک
با حضور رئیس‌جمهور صورت گرفت؛
تدوین نقشه راه بازسازی و مدیریت منابع در نشست ستاد بازسازی
گفت‌وگوی تلفنی سران ایران و پاکستان؛
احترام متقابل و التزام عملی به تعهدات، پیش‌شرط هر توافق پایدار و موفق است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۲۹
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۱ ۲۱ تير ۱۴۰۵
یکی مینالد زدردبینوایی یکی میگه خانم زردک میخایی
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۴ ۲۱ تير ۱۴۰۵
مسعود بی خیال
۳
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۴ ۲۱ تير ۱۴۰۵
چرا مجلس را تعطیل کرده اید ؟؟؟؟!!!

باز می خواید به دشمن اعتماد کنید و بهشون باج بدید؟!!
۳
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۰ ۲۱ تير ۱۴۰۵
قطر همونیه که حامی جنگ علیه ماست چه تسلیت گفتنی داره؟؟
۲
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۹ ۲۱ تير ۱۴۰۵
امیر سابق قطر حامی تکفیری ها بوده،این تسلیت نداره،جناب آقای دکتر
۲
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۰ ۲۱ تير ۱۴۰۵
قطر دیشب به آمریکا کمک کرد در حمله به سواحل ایران....حالا تسلیت ایشون مشکلی نیست مسلمان بود خدا بیامرزدشون 🌷
یه وقت مرگ گراهام تسلیت نگید به خاطره مذاکره 🙄👀🫠
۲
۲۰
پاسخ دادن
نهاد مدیریت آبراه خلیج‌فارس: تردد از تنگه هرمز امکان‌پذیر نیست
پزشکیان در پیامی درگذشت امیر پیشین قطر را تسلیت گفت
تاکید رئیس جمهور بر تقویت تاب‌آوری ملی و مشارکت عمومی در تداوم اداره کشور
تأکید عراقچی بر استمرار حمایت ایران از مردم و تمامیت ارضی لبنان
تصویب حمایت از کسب و کار‌های آسیب‌دیده از جنگ و برخی معافیت‌های گمرکی
لاریجانی: پایگاه‌های ناتو در صورت اقدام علیه ایران، هدف مشروع خواهند بود
سازمان انرژی اتمی ایران: ادعای حمله به نیروگاه بوشهر صحت ندارد
آخرین اخبار
لاریجانی: پایگاه‌های ناتو در صورت اقدام علیه ایران، هدف مشروع خواهند بود
سازمان انرژی اتمی ایران: ادعای حمله به نیروگاه بوشهر صحت ندارد
تصویب حمایت از کسب و کار‌های آسیب‌دیده از جنگ و برخی معافیت‌های گمرکی
تاکید رئیس جمهور بر تقویت تاب‌آوری ملی و مشارکت عمومی در تداوم اداره کشور
تأکید عراقچی بر استمرار حمایت ایران از مردم و تمامیت ارضی لبنان
پزشکیان در پیامی درگذشت امیر پیشین قطر را تسلیت گفت
نهاد مدیریت آبراه خلیج‌فارس: تردد از تنگه هرمز امکان‌پذیر نیست
پیام تسلیت عراقچی در پی درگذشت امیر سابق قطر
پیام تبریک پزشکیان به تیم ملی المپیاد فیزیک
سرلشکر صفوی: دشمن نتوانست توان دفاعی ایران را ضعیف کند
بیش از ۴۱ درصد متقاضیان واجد شرایط، در صف وام ازدواج هستند
کاخ سفید دیگر برای ترامپ امن نخواهد بود!
پیام مشترک تهران و اسلام‌آباد؛ خویشتنداری و گفت‌و‌گو راه ثبات منطقه
دومین روز انهدام مهمات عمل نکرده دشمن در شهرستان پاکدشت
برگزاری مراسم بزرگداشت «قائد شهید امت» از سوی رهبر انقلاب
توضیحات سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سفر عراقچی به عمان در روز شنبه
بازآفرینی میراث رهبر شهید در قالب رسانه‌های نوین برای نسل Z
قالیباف: دوران توافقات یک‌طرفه تمام شده است
روایتی از یک پدرکشتگی
سپاه: سکوهای سوخت‌گیری ناوهای هواپیمابر آمریکایی درهم کوبیده شد
دومین شناور متخلف در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت
حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در منطقه +فیلم
سپاه: مرکز فرماندهی و کنترل و آشیانه‌های پهپادهای MQ9 آمریکا در اردن منهدم شد
صفحه نخست روزنامه‌ها - یک‌شنبه ۲۱ تیر
حمله ارتش تروریستی آمریکا به چند نقطه در جنوب ایران