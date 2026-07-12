رئیس جمهور آمریکا ادعا می‌کند که در گفت‌و‌گو‌ها با ایران پیشرفت حاصل شده بود تا وقتی که ناگهان تنش‌ها بالا گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز یکشنبه مدعی شد که روز گذشته در مذاکرات با ایران پیشرفت حاصل شده بود، «اما تهران با حمله پهپادی به یک کشتی توافق را نقض کرد». 

ترامپ در گفت‌و‌گو با برنامه «میت د پرس» شبکه ان‌بی‌سی ضمن توهین به کشورمان، گفت: «دیشب حسابی آنها را بمباران کردیم. آنها افراد بسیار شروری هستند. روز گذشته با آنها جلسه داشتیم. دیروز با توافقی موافقت کردند؛ توافقی که برای ما کاملاً ایده‌آل بود. اما بعد از خروج از اتاق، ظرف یک ساعت پهپادی به سمت کشتی فرستادند». 

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد که پس از آنکه چند کشتی با هدایت «بیگانگان» از مسیر‌های غیرمصوب در تنگه هرمز عبور کردند و به هشدار‌ها توجه نکردند، یکی از شناور‌ها با شلیک اخطار متوقف شد. سپاه در ادامه از بسته شدن تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی خبر داد و هشدار داد در صورت هرگونه اقدام نظامی جدید، پاسخ شدیدتری داده خواهد شد.

بر اساس بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کشتی مذکور با خاموش کردن سامانه‌های خود امنیت دریایی را به مخاطره انداخته بود.

در ادامه، آمریکا چندین استان جنوبی کشورمان را هدف حملات هوایی قرار داد. گفته شده صدای انفجار در استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان شنیده شده است.

اندکی بعد، سپاه پاسداران اعلام کرد در پاسخ به اقدامات اخیر آمریکا، پایگاه «پرنس حسن» در اردن و پایگاه هوایی العدید در قطر را هدف حملات موشکی قرار داده است.

به گفته سپاه، در این حملات مراکز فرماندهی، آشیانه پهپاد‌ها و تأسیسات پشتیبانی جنگنده‌ها هدف قرار گرفته‌اند. سپاه همچنین هشدار داد که در صورت ادامه حملات، پاسخ‌های شدیدتری خواهد داد.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: تنگه هرمز ، حمله آمریکا ، دونالد ترامپ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۹
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۶ ۲۱ تير ۱۴۰۵
دوباره به التماس کردن افتاد . لابد این دفعه افغانستان رو میفرستن واسطه بشه!!!! اروپایی ها بهش اعتماد ندارن. واسطه باید حتما معتبر باشه تا افغانستان و پاکستان و مصر که سر سپرده آمریکا هستن و ترامپ هر لحظه خواست بزنه زیر همه چیز
۴
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۵ ۲۱ تير ۱۴۰۵
هيچ پيشرفتي در مذاكره بين ايران امريكا نيست وترامپ دروغ مى گويد وبا دروغ گويي ممتد خود و دولتش را به كام مرگ مي كشاند مردم امريكا بايد از خود قابليت نشان دهند وديگر رئيس جمهور بي هويتي مانند ترامپ را انتخاب نكنند
۴
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۳ ۲۱ تير ۱۴۰۵
احمق ایران نقص کرد تو سکوت میکردی چرا همیشه ایران باید سکوت کند؟
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۳ ۲۱ تير ۱۴۰۵
اگر خوب پیشرفت کرده بود پس جرا خود احمقت به آن عمل نکردی؟یابو هرزه اپستینی .
۴
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۶ ۲۱ تير ۱۴۰۵
مذاکره با کی می‌کنه رویا و خیال
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۷ ۲۱ تير ۱۴۰۵
با عهد شکنی پی در پی ترامپ قمارباز پست جنایتکار.نیروهای دریایی سپاه و ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ناوهای امریکا در منطقه مورد هدف قرار دهد و تلفات جانی و مادی زیاد از امریکا بگیرد .این تنها راه است و انتقام خون شهدا در دو جنگ تحميلي را بگیرند.
۲
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۴ ۲۱ تير ۱۴۰۵
دروغ نگفته
۵
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۱ ۲۱ تير ۱۴۰۵
لقب بین المللی ترامپ = دروغگو
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۹ ۲۱ تير ۱۴۰۵
چقدر تو حرامزاده‌ ای
۳
۵
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