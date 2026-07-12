باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز یکشنبه مدعی شد که روز گذشته در مذاکرات با ایران پیشرفت حاصل شده بود، «اما تهران با حمله پهپادی به یک کشتی توافق را نقض کرد».

ترامپ در گفت‌و‌گو با برنامه «میت د پرس» شبکه ان‌بی‌سی ضمن توهین به کشورمان، گفت: «دیشب حسابی آنها را بمباران کردیم. آنها افراد بسیار شروری هستند. روز گذشته با آنها جلسه داشتیم. دیروز با توافقی موافقت کردند؛ توافقی که برای ما کاملاً ایده‌آل بود. اما بعد از خروج از اتاق، ظرف یک ساعت پهپادی به سمت کشتی فرستادند».

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد که پس از آنکه چند کشتی با هدایت «بیگانگان» از مسیر‌های غیرمصوب در تنگه هرمز عبور کردند و به هشدار‌ها توجه نکردند، یکی از شناور‌ها با شلیک اخطار متوقف شد. سپاه در ادامه از بسته شدن تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی خبر داد و هشدار داد در صورت هرگونه اقدام نظامی جدید، پاسخ شدیدتری داده خواهد شد.

بر اساس بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کشتی مذکور با خاموش کردن سامانه‌های خود امنیت دریایی را به مخاطره انداخته بود.

در ادامه، آمریکا چندین استان جنوبی کشورمان را هدف حملات هوایی قرار داد. گفته شده صدای انفجار در استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان شنیده شده است.

اندکی بعد، سپاه پاسداران اعلام کرد در پاسخ به اقدامات اخیر آمریکا، پایگاه «پرنس حسن» در اردن و پایگاه هوایی العدید در قطر را هدف حملات موشکی قرار داده است.

به گفته سپاه، در این حملات مراکز فرماندهی، آشیانه پهپاد‌ها و تأسیسات پشتیبانی جنگنده‌ها هدف قرار گرفته‌اند. سپاه همچنین هشدار داد که در صورت ادامه حملات، پاسخ‌های شدیدتری خواهد داد.

منبع: بریکینگ نیوز