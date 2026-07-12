فرمانده انتظامی شهرستان فسا از دستگیری ۲ سارقی خبر داد که ۶۸ کندوی عسل را سرقت کرده بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ لطف الله محمدی فرمانده انتظامی شهرستان فسا اظهار کرد: با اعلام سرقت کندوی زنبور عسل به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰، ماموران انتظامی بخش ششده و قرهبلاغ بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
او ادامه داد: با پیگیریهای پلیس، مخفیگاه اقلام سرقتی در باغی حومه شهر فسا شناسایی و تعداد ۶۸ کندوی زنبور عسل کشف شد و ۲ نفر نیز در این رابطه دستگیر شدند.
این مقام انتظامی به تحویل کندوها به ۴ مالباخته اشاره کرد و گفت: متهمان پس از تکمیل تحقیقات، روانه دادسرا شدند.
فسا در فاصله حدود ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.
منبع: پلیس فارس