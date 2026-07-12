هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور لبنان با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ژان آرنو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور لبنان، بعد از ظهر روز یک‌شنبه ۲۱ تیرماه با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در تهران دیدار و گفت‌وگو کرد.

نماینده سازمان ملل در امور لبنان با ابراز مراتب همدردی و تسلیت خود به مناسبت شهادت رهبر انقلاب و جمعی از مقام‌ها و مردم ایران در جریان تجاوز نظامی آمریکایی و صهیونیستی علیه ایران، بر اهمیت تلاش همه‌جانبه برای برقراری صلح و ثبات در منطقه تأکید کرد.
 
آرنو همچنین با ارائه ارزیابی از وضعیت لبنان و تلاش‌های صورت گرفته از سوی سازمان ملل متحد برای تثبیت آتش‌بس و خاتمه جنگ در منطقه، ابراز امیدواری کرد با اجرای یادداشت تفاهم خاتمه جنگ بین ایران و آمریکا و با تقویت همکاری‌ بین کشورهای منطقه شاهد برقراری صلح و امنیت پایدار در منطقه به خصوص لبنان باشیم.
 
وزیر امور خارجه نیز با قدردانی از ابراز همدردی و تسلیت نماینده سازمان ملل، تکرار حملات غیرقانونی آمریکا علیه ایران و نقض ترتیبات در تنگه هرمز و نیز تداوم تجاوزهای نظامی و اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی علیه لبنان را به شدت محکوم و مسئولیت پیامدهای خطرناک این تشدید تنش را بر عهده رژیم عهدشکن آمریکا دانست و بر ضرورت اتخاذ موضع قاطع و صریح سازمان ملل متحد در محکومیت تجاوزات آمریکا تأکید کرد.
 
عراقچی همچنین بر استمرار حمایت همه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران از مردم لبنان و تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی این کشور و پیگیری خاتمه تجاوز و اشغالگری رژیم صهیونیستی علیه لبنان تأکید کرد.
برچسب ها: سید عباس عراقچی ، لبنان
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