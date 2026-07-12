هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور لبنان با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ژان آرنو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور لبنان، بعد از ظهر روز یک‌شنبه ۲۱ تیرماه با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در تهران دیدار و گفت‌وگو کرد.

نماینده سازمان ملل در امور لبنان با ابراز مراتب همدردی و تسلیت خود به مناسبت شهادت رهبر انقلاب و جمعی از مقام‌ها و مردم ایران در جریان تجاوز نظامی آمریکایی و صهیونیستی علیه ایران، بر اهمیت تلاش همه‌جانبه برای برقراری صلح و ثبات در منطقه تأکید کرد.