باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد ارتش صهیونیستی شهر زوطر الشرقیه در جنوب لبنان را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داده است.

این در حالی است که دولت لبنان و رژیم صهیونیستی اخیرا و پس از ماه‌ها مذاکرات مستقیم، با میانجی‌گری آمریکا توافقی برای توقف حملات و پایان اشغال جنوب لبنان کرده‌اند.

همچنین دولت لبنان با برگزاری دور دیگری از مذاکرات با این رژیم موافقت کرده است. این مذاکرات در پایتخت ایتالیا برگزار می‌شود و پیش شرط لبنان برای شرکت در آن، آغاز عقب‌نشینی اشغالگران از مناطق آزمایشی بود.

منبع: الجزیره