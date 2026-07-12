ثبت نام برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های علوم پزشکی دهم مردادماه آغاز خواهد شد و به مدت یک هفته ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ثبت نام برای شرکت در آزمون کارشـناسـی ارشـد رشته های علوم پزشکی از سـاعت ٩ صـبح دهم مردادماه آغاز می‌شود و تا ساعت ۱۳ ظهر ۱۸ این ماه از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی ادامه خواهد یافت.

آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۵ در نوبت عصر روز پنجشنبه ۷ آبان‌ماه و نوبت صبح و عصر روز جمعه ۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

مرکز سنجش آموزش پزشکی تاکید کرد؛ داوطلبان قبل از پرداخت هزینه و ثبت نام، کلیه مفاد دفترچه راهنمای ثبت نام مطالعه کرده سپس نسبت به نام نویسی خود اقدام کنند. همچنین مبلغ واریز شده قابل مسترد نمی باشد.

بر این اساس، ثبت‌نام تنها در بازه زمانی اعلام‌شده انجام می‌شود و با توجه به اینکه تمدید مهلت ثبت‌نام پیش‌بینی نشده است، داوطلبان باید در موعد مقرر نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. همچنین در صورت تصمیم مراجع ذی‌ربط برای تمدید احتمالی مهلت ثبت‌نام، مطابق مصوبه هیئت وزیران، هزینه ثبت‌نام متأخران با این مرحله متفاوت خواهد بود. 

برچسب ها: ارشد پزشکی ، علوم پزشکی
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