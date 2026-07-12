باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ابراهیمی رئیس پلیس راهور آذربایجان‌غربی، با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده و تصمیمات جدید اظهار کرد: بر اساس هماهنگی‌های صورت‌گرفته، مالکان خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد ماکو علاوه بر کل محدوده استان آذربایجان‌غربی، می‌توانند در محدوده استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و مازندران نیز تردد کنند.

وی همچنین از آغاز فرآیند پلاک‌گذاری خودروهای وارداتی مدل‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ در منطقه آزاد ماکو خبر داد و این اقدام را گامی مهم در توسعه خدمات خودرویی، رونق اقتصادی منطقه و افزایش رضایتمندی شهروندان عنوان کرد.

سرهنگ ابراهیمی افزود: این تصمیم با هدف افزایش رفاه ساکنان، حمایت از سرمایه‌گذاری، تسهیل حمل‌ونقل و توسعه ظرفیت‌های منطقه آزاد ماکو اتخاذ شده و انتظار می‌رود آثار مثبتی بر بازار خودرو و فعالیت‌های اقتصادی منطقه داشته باشد.

منبع؛ نیروی انتظامی