پاویون ایران در نمایشگاه حلال اندونزی؛ سکوی صادرات فناوری به جنوب شرق آسیا

پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین‌المللی حلال اندونزی با حضور ۹ شرکت دانش‌بنیان ایرانی و با هدف معرفی توانمندی‌های فناورانه، توسعه همکاری‌های تجاری و گسترش صادرات محصولات دانش‌بنیان در بازار اندونزی و جنوب شرق آسیا آغاز به کار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین‌المللی حلال اندونزی با حمایت و هماهنگی صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تجهیزات پزشکی و مرکز تجاری ایران در اندونزی و با مشارکت ۹ شرکت دانش‌بنیان ایرانی فعالیت خود را آغاز کرد.

این پاویون با هدف معرفی ظرفیت‌ها و دستاوردهای فناورانه شرکت‌های ایرانی، توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان، گسترش تعاملات تجاری و ایجاد فرصت‌های همکاری اقتصادی میان ایران و اندونزی برپا شده است.

حضور شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در این نمایشگاه، زمینه برگزاری نشست‌های تجاری، مذاکرات B2B و تعامل مستقیم با فعالان اقتصادی، واردکنندگان و نهادهای مرتبط اندونزیایی را فراهم کرده و فرصتی برای شناسایی ظرفیت‌های صادراتی در بازار بزرگ جنوب شرق آسیا ایجاد کرده است.

همزمان با افتتاح این رویداد، دکتر بروجردی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اندونزی، با حضور در پاویون ایران از نزدیک در جریان توانمندی‌ها، محصولات و برنامه‌های صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان حاضر قرار گرفت.

وی در این بازدید ضمن گفت‌وگو با مدیران و نمایندگان شرکت‌های ایرانی، بر اهمیت توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان ایران و اندونزی و ضرورت حمایت از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در بازارهای بین‌المللی تأکید کرد.

همچنین Purbaya Yudhi Sadewa، وزیر دارایی جمهوری اندونزی، با حضور در پاویون جمهوری اسلامی ایران از محصولات، ظرفیت‌های تولیدی و توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی بازدید کرد. در این دیدار، ظرفیت‌های صادراتی و تولیدی ایران و زمینه‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری میان دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.

در جریان برگزاری نمایشگاه، نشست مشترکی با حضور نمایندگان صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تجهیزات پزشکی، مرکز تجاری ایران در اندونزی، شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی و مدیران انجمن کارآفرینان جوان اندونزی (HIPMI) برگزار شد.

در این نشست، فرصت‌های همکاری در حوزه صادرات، سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و توسعه بازار محصولات ایرانی در اندونزی و کشورهای جنوب شرق آسیا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر اساس اعلام صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تجهیزات پزشکی، همچنین با برنامه‌ریزی صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تجهیزات پزشکی، مجموعه‌ای از جلسات تخصصی و هدفمند B2B میان شرکت‌های ایرانی و طرف‌های اندونزیایی برگزار شد تا زمینه توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان ایرانی و ورود مؤثرتر این محصولات به بازار منطقه فراهم شود.

حضور جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین‌المللی حلال اندونزی، در کنار معرفی توانمندی‌های فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان، گامی در مسیر تقویت دیپلماسی اقتصادی و فناوری، توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش سهم ایران از بازار رو به رشد جنوب شرق آسیا ارزیابی می‌شود.

منبع: معاونت علمی ریاست جمهوری

برچسب ها: صادرات فناوری ، نمایشگاه بین‌المللی
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