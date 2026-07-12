در پی درگذشت «حمد بن خلیفه آل ثانی» امارات و کویت چهار روز عزای عمومی اعلام کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - امارات در پی درگذشت حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر پیشین قطر چهار روز عزای عمومی اعلام کرد.

دیوان ریاست‌جمهوری امارات اعلام کرد از روز یکشنبه تا پایان روز چهارشنبه پرچم‌ها در تمامی نهاد‌های رسمی، سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک این کشور به حالت نیمه‌افراشته درخواهد آمد.

در این بیانیه همچنین به خانواده آل ثانی تسلیت گفته شده است.

کویت نیز در حرکت مشابهی با دستور شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، امیر این کشور چهار روز عزای رسمی اعلام کرد و دستور داد پرچم‌ها در سراسر کشور و نمایندگی‌های دیپلماتیک کویت به حالت نیمه‌افراشته درآید.

پیش از این قطر نیز چهار روز عزای عمومی اعلام کرده بود. بر این اساس، فعالیت وزارتخانه‌ها، نهاد‌های دولتی و مؤسسات عمومی از روز دوشنبه متوقف می‌شود و کارکنان از روز یکشنبه هفته آینده به محل کار بازخواهند گشت.

صبح امروز شبکه تلویزیونی الجزیره از درگذشت شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر سابق قطر در سن ۷۴ سالگی خبر داد. شیخ حمد در سال ۲۰۱۳ در اقدامی غیرمنتظره، قدرت را به پسرش تمیم بن حمد آل‌ثانی، امیر کنونی قطر سپرده بود.





منبع: خلیج تایمز