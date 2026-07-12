جودوکاران ایران با کسب یک مدال نقره، یک مدال برنز و یک عنوان پنجمی به کار خود در رقابت‌های کاپ آسیا ۲۰۲۶ پایان دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های جودو کاپ آسیا ۲۰۲۶ طی دو روز به میزبانی چین تایپه برگزار شد و ایران با چهار ملی پوش در این دوره حضور یافت و با یک نشان نقره، یک نشان برنز و یک عنوان پنجمی به کار خود پایان داد.

در آخرین مبارزه ملی پوشان ایران در وزن منفی ۸۱ کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست، در اولین مبارزه خود «ریونگکو کانگ» از کره جنوبی را شکست داد و به مرحله یک‌چهارم نهایی راه یافت.

وی در ادامه با برتری مقابل «آلگیرداس زولیس» از لیتوانی، جواز حضور در مرحله نیمه‌نهایی را به دست آورد. پرهیزگار سپس در نیمه‌نهایی با غلبه بر «جائه کیونگ کو» از کره جنوبی به دیدار فینال صعود کرد. ملی‌پوش کشورمان در دیدار نهایی برابر حریف خود نتیجه را واگذار کرد و به مدال نقره این دوره از مسابقات دست یافت.

پیش از این مریم بربط با قبول شکست در مبارزه برای کسب مدال برنز به عنوان پنجمی این دوره از مسابقات دست یافت و از رسیدن به مدال برنز بازماند.

ابوالفضل محمودی نیز در وزن منفی ۶۶ کیلوگرم که با بدشانسی رسیدن به فینال را از دست داده بود، در رده بندی برابر حریف خود به پیروزی رسید و عنوان سومی و مدال برنز را از آن خود کرد.

در وزن منفی ۹۰ کیلوگرم امیرعباس چوپان پس از استراحت در دور نخست، در نخستین دیدار خود برابر «سئونگ لیم» از کره جنوبی شکست خورد و از گردونه رقابت‌ها کنار رفت.

بدین ترتیب تیم چهار نفره ایران رقابت‌های کاپ آسیا ۲۰۲۶ چین‌تایپه را با کسب یک مدال نقره، یک مدال برنز و یک عنوان پنجمی به پایان رساند.

این دوره از مسابقات با حضور ۲۴۲ جودوکار از ۲۳ کشور برگزار شد و نتایج آن در رنکینگ و کسب سهمیه المپیک تأثیرگذار است. همچنین پس از پایان مسابقات، اردوی مشترک پنج روزه با حضور تیم‌های شرکت‌کننده در چین‌تایپه برگزار خواهد شد.

برچسب ها: مسابقات جودو ، جودوکاران
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۳ ۲۱ تير ۱۴۰۵
نتایج ضعیف .مسابقات ضعیف .هشت سال مدیریت ضعیف
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۸ ۲۱ تير ۱۴۰۵
با شرکت در این رقابتهای ضعیف ، در بازیهای آسیایی همه حذف خواهند شد . تا دیر شده وزارت ورزش چاره ای بیندیشد .
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