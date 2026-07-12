باشگاه خبرنگاران جوان - پلیس فارس طی عملیات‌هایی اقدام به مهار نزاع و کشف مواد مخدر همچون کوکائین و تریاک در استان کرد.

دستگیری عاملان اصلی نزاع دسته جمعی در اقلید

فرمانده انتظامی اقلید از دستگیری ۲ نفر از عوامل نزاع دسته جمعی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ آرش بخشایی مطلق فرمانده انتظامی اقلید بیان کرد: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره نزاع دسته جمعی در یکی از تفرجگاه‌های شهرستان اقلید، بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران کلانتری فلسطین قرار گرفت.

او افزود: با حضور ماموران، آرامش در محل برقرار شد و ۲ نفر از عاملان اصلی نزاع دستگیر و به منظور سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی اقلید گفت: شهروندان باید بدانند برای حل هر مشکل و مساله‌ای راه حل منطقی و قانونی وجود دارد و تصمیمات آنی و هیجانی در برخی از موارد ممکن است منجر به درگیر‌هایی شود که مشکلات بیشتری برای افراد بوجود آورد.

کشف سیگار قاچاق در فراشبند

فرمانده انتظامی فراشبند از کشف ۲۴۲ هزار و ۸۰۰ نخ سیگار قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عظیم شریفی فرمانده انتظامی فراشبند اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پاسگاه دژگاه شهرستان فراشبند، با رعایت ضوابط قانونی نسبت به توقف یک سواری پژو اقدام کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو ۲۴۲ هزار و ۸۰۰ نخ سیگار قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی فراشبند با بیان اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد، تصریح کرد: ارزش کالای مکشوفه توسط کارشناسان ۷ میلیارد ریال بر آورد شده است.

کشف موتورسیکلت قاچاق در خرامه

فرمانده انتظامی خرامه از کشف یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق به ارزش ۵ میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ داریوش انصاری فرمانده انتظامی خرامه گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر تردد یک دستگاه موتورسیکلت غیرمجاز در سطح شهرستان و ایجاد ترس و وحشت برای شهروندان، بلافاصله پیگیری‌های پلیس در این رابطه آغاز شد.

او افزود: در همین رابطه ماموران انتظامی با اقدامات فنی، موفق شدند مخفیگاه این موتورسیکلت سنگین غیرمجاز را شناسایی کنند و با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شوند.

سرهنگ انصاری با بیان اینکه در بازرسی از محل، یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق کشف شد، گفت: کارشناسان ارزش امول مکشوفه را ۵ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی خرامه با اشاره به جدیت پلیس در برخورد با قانون گریزان و مخلان امنیت و آرامش مردم، یادآور شد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مجرمانه و یا خرابکارانه، از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ آن را اطلاع رسانی کنند.

کشف حدود یک کیلوگرم کوکائین در شیراز

فرمانده انتظامی شیراز گفت: ماموران این فرماندهی موفق شدند در بازرسی از سواری پژو، ۸۰۰ گرم کوکائین کشف کنند.

سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شیراز اظهار کرد: مأموران کلانتری ۲۸ صدرا شیراز هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک سواری پژو مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو، ۸۰۰ گرم کوکائین کشف شد، گفت: در این خصوص راننده دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه متهم تحویل مراجع قضایی شد، اضافه کرد: مبارزه بی امان با مواد مخدر به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی قرار دارد.

کشف تریاک در داراب

فرمانده انتظامی داراب از توقیف خودرو حامل تریاک و دستگیری ۲ نفر در این خصوص خبر داد.

سرهنگ سید رحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب بیان کرد: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی قلاتویه شهرستان داراب هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک سواری پژو پارس با ۲ سرنشین مظنون شدند و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران پلیس ضمن هماهنگی قضایی به صورت تخصصی از خودروی مذکور بازرسی به عمل آوردند و مقدار ۲ کیلوگرم تریاک که به صورت حرفه‌ای داخل خودرو جاساز شده بود، را کشف کردند.

فرمانده انتظامی داراب تصریح کرد: در این خصوص ۲ نفر راننده و سرنشین خودرو پس از تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

منبع: پلیس فارس