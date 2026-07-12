باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - ورزش زورخانه و کشتی پهلوانی یکی از ورزش های کهن و باستانی ما ایرانیان است که از دیرباز مورد استقبال مردم کشورمان بوده است. در گذشته بسیاری از زورخانه‌ها مالکانی شخصی داشت، اما در حال حاضر تعدادی کمی از زورخانه‌های کشور به صورت شخصی اداره می‌شوند و به دلیل هزینه‌های بالا و یا فوت زورخانه داران قدیمی ورثه تمایلی به اداره زوخانه ندارند و متاسفانه در بسیاری از موارد زورخانه‌ها تغییر کاربری داده می‌شوند.

زورخانه شیرافکن در سال ۱۲۹۳ تاسیس شده است و مجید معصومی مالک این زورخانه است که دلی پر از عدم حمایت از زورخانه‌ها دارد.

نیازمند کمک هستیم تا چراغ زورخانه و ورزش باستانی را روشن نگه داریم

او در گفت‌و‌گو با خبرنگار با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: علی رغم اینکه در سال‌های اخیر وعده‌های زیادی مبنی بر حمایت از زورخانه داران داده شده است، اما هیچگونه حمایتی از ما نشده است و ما فقط خبر می‌شنویم که قرار است حمایتی از ما شوند ولی در عمل هیچ خبری و وعده‌ای محقق نمی‌شود. من این زورخانه را از پدرم به ارث برده‌ام و سال هاست که به سختی در حال اداره آن هستم و ما نیازمند کمک هستیم تا چراغ زورخانه و ورزش باستانی را روشن نگه داریم.

او ادامه داد: در حال حاضر فقط ۶ زورخانه در سطح شهر تهران وجود دارد که از پدر به پسر به ارث رسیده است و دایر می‌باشند مابقی یا تغییر کاربری داده شده‌اند و یا تخریب شده‌اند و بجای آن آپارتمان و مغازه و پاساژ ساخته شده است که این موضوع برای ما باستانی کاران بسیار تلخ و دردناک است.

فدراسیون حتی یک میل و کباده به ما زورخانه داران نداده است

معصومی درخصوص اینکه بار‌ها وعده داده شده بود که هزینه قبوض برق و آب و گاز از زورخانه داران گرفته نشود، گفت: هیچکدام از این وعده‌ها محقق نشده است و فقط این طرح‌ها در حد حرف و وعده باقی مانده است. ما از طرف فدراسیون ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی هیچگونه حمایتی نمی‌شویم و وزارت ورزش و جوانان نیز به ما کمکی نمی‌کند. در این سال‌ها فدراسیون از لحاظ تجهیزات نیز حتی یک میل و کباده به ما زورخانه داران نداده است و این درحالی است که اساسا برای این فدراسیون ورزش زورخانه و کشتی پهلوانی تاسیس شد که از این ورزش و زورخانه داران حمایت شود تا این ورزش کهن و باستانی کشورمان در باعث علاقه جوانان شود، اما در عمل ما هیچگونه حمایتی ندیده‌ایم.

او درباره بیمه مرشد‌ها بیان کرد: مرشد‌ها در دسته هنرمندان قرار گرفته‌اند و فدراسیون اسامی بخش زیادی از مرشد‌های سراسر کشور را به وزارت ارشاد داد و خوشبختانه آنان تحت پوششش ببمه هنرمندان قرار گرفته‌اند.

مالک زورخانه شیرافکن در پایان گفت: اگر مسئولان می‌خواهند ورزش زورخانه و کشتی پهلوانی در جامعه ترویج پیدا کند باید از این ورزش و افراد فعال آن حمایت کنند و امیدوارم این اتفاق رخ دهد. شنیده‌ام که مسئولان شهرداری تهران می‌خواهند در مناطق ۲۲ گانه شهر زورخانه‌های روباز در پارک‌ها احداث کنند و امیدوارم این زورخانه‌ها افتتاح شوند تا باعث گسترش این ورزش کهن و باستانی کشورمان در سطح جامعه باشیم.