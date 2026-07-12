باشگاه خبرنگاران جوان، متن اطلاعیه به شرح زیر است:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ
در ایام سوگ حسینی و در سوگوارۀ جانسوز شهادتِ قائدِ جاویدانِ انقلاب، حضرت آیتالله العظمی سیدعلی حسینی خامنهای (قدَّسَ اللهُ نَفْسَهُ الزَّکیَّة) و همدردی با خاندان مکرم و داغدیدۀ ایشان، و نیز در خضوعی آمیخته به شکوهِ تاریخیِ ملتی که پیکرِ پاکِ این شهیدِ عزیز را تا آستانۀ ابدیت بدرقه کرد، بدینوسیله اعلام میگردد:مراسم بزرگداشتِ «امامِ مجاهدِ شهید» و تجدیدِ بیعت با خلفِ صالحِ رهبر شهید، به همّتِ نمایندۀ ولیفقیه در استان گلستان، حضرت آیتالله نورمفیدی، و استاندارِ استان آقای علیاصغر طهماسبی، روزِ دوشنبه، ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در مصلای گرگان برگزار خواهد شد.
بیگمان، حضورِ پرشورِ عزادارانِ مؤمن و ثابتقدم در این آئینِ آسمانی، پیمانی نو بر استمرارِ راهِ پُرفروغِ رهبر شهید و میثاقی دوباره با جانشینِ برحقّشان، رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی) خواهد بود؛ میثاقی که در سایۀ عشق به اهل بیت (علیهمالسلام) و وفاداری به آرمانهای انقلاب، تا همیشه تاریخ ماندگار است.
عمومِ دلدادگانِ حقیقت و شیفتگانِ راهِ شهادت به این محفل عزاداری دعوت میباشند.
منبع: استانداری گلستان