نخست وزیر رژیم صهیونیستی از نقش مهم سناتور آمریکایی در حملات نظامی علیه ایران گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی می‌گوید که لیندسی گراهام، سناتور آمریکایی که صبح امروز خبر مرگ او منتشر شد، وی را به حمله علیه ایران تشویق کرده بود.

نتانیاهو در گفت‌و‌گو با برنامه «میت د پرس» شبکه «ان‌بی‌سی» گفت: «او نزد من آمد و گفت: بی بی، باید این کار را انجام بدهی. باید برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران را از بین ببری، پیش از آنکه آنها ما را از بین ببرند».

هرچند نخست وزیر رژیم صهیونیستی مشخص نکرد این گفت‌و‌گو چه زمانی انجام شده است.

لیندسی گراهام، سناتور کهنه‌کار جمهوری‌خواه و یکی از سرسخت‌ترین چهره‌های ضدایرانی در واشنگتن شامگاه شنبه مُرد.

دفتر او در بیانیه‌ای که بامداد یکشنبه منتشر شد، اعلام کرد: «سناتور لیندسی گراهام، بر اثر یک بیماری کوتاه و ناگهانی درگذشت».

گراهام یکی از حامیان سرسخت رژیم صهیونیستی بود و حتی در سال ۲۰۲۴ پیشنهاد داده بود که باید به این رژیم اجازه داده شود تا برای پایان دادن به جنگ غزه از بمب هسته‌ای استفاده کند.

منبع: تایمز اسرائیل