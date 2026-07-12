نخست وزیر رژیم صهیونیستی از نقش مهم سناتور آمریکایی در حملات نظامی علیه ایران گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی می‌گوید که لیندسی گراهام، سناتور آمریکایی که صبح امروز خبر مرگ او منتشر شد، وی را به حمله علیه ایران تشویق کرده بود.

نتانیاهو در گفت‌و‌گو با برنامه «میت د پرس» شبکه «ان‌بی‌سی» گفت: «او نزد من آمد و گفت: بی بی، باید این کار را انجام بدهی. باید برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران را از بین ببری، پیش از آنکه آنها ما را از بین ببرند». 

هرچند نخست وزیر رژیم صهیونیستی مشخص نکرد این گفت‌و‌گو چه زمانی انجام شده است.

 لیندسی گراهام، سناتور کهنه‌کار جمهوری‌خواه و یکی از سرسخت‌ترین چهره‌های ضدایرانی در واشنگتن شامگاه شنبه مُرد. 

دفتر او در بیانیه‌ای که بامداد یکشنبه منتشر شد، اعلام کرد: «سناتور لیندسی گراهام، بر اثر یک بیماری کوتاه و ناگهانی درگذشت». 

گراهام یکی از حامیان سرسخت رژیم صهیونیستی بود و حتی در سال ۲۰۲۴ پیشنهاد داده بود که باید به این رژیم اجازه داده شود تا برای پایان دادن به جنگ غزه از بمب هسته‌ای استفاده کند.

منبع: تایمز اسرائیل

برچسب ها: لیندسی گراهام ، رژیم صهیونیستی ، بنیامین نتانیاهو
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۸
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۶ ۲۱ تير ۱۴۰۵
خدا بر عذابش بیفزاید.
۲
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۰ ۲۱ تير ۱۴۰۵
دقیقا از وقتی که این آقا اومد تحریم های ایران شروع شد یعنی از ۲۰ سال پیش
۱
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
به درک واصل شد سگ نجس به زودی نتانیاهو هم به درک واصل میشه.
۱
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
سید احمد
۲۱:۱۷ ۲۱ تير ۱۴۰۵
درود وسلام خدابر رزمندگان دلاور باغیرت ایرانی اسلامی عزیز یدالله فوق ایدیهم رژیم‌های جنایتکار آمریکا و صهیونی از حرامیان پست وفرومایه و ورشکسته مضمحل اند
۱
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۷ ۲۱ تير ۱۴۰۵
ولده زنای صهیونیست پشت سر یک مرده حرامزاده! حرف نزن نوبت سقط شدن تو هم به زودی فرا خواهد رسید نمی تونی خودت را تبرئه کنی
۶
۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
علی اکرادلو
۲۰:۵۵ ۲۱ تير ۱۴۰۵
ان شاءالله به زودی بهش ملحق بشی تووترامپ خداهرسه شمارولعنت کنه الی آمین.
۶
۳۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۱ ۲۱ تير ۱۴۰۵
نتانیاهو تف به رویت، آدم کش، بچه‌کش
۶
۳۱
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