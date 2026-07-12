در جلسه هیئت دولت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از جنگ به تصویب رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جلسه امروز (۲۱ تیر) هیئت دولت، وزارتخانه‌های بهداشت درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی مکلف شدند تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، فهرست کد تعرفه‌های گمرکی کالا‌های اساسی و دارو را جهت اعمال معافیت از پرداخت دوازده در هزار ارزش گمرکی، تهیه و به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمایند.

اصلاح تصویب‌نامه موضوع نحوه هزینه کرد منابع تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور جهت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از جنگ، کمک به تاب‌آوری دارندگان کسب و کار و صیانت از اشتغال موجود از جمله موضوعات دیگری بود که در جلسه امروز هیئت دولت به تصویب رسید.

اقدامات مرتبط با تقویت و تداوم خدمات سلامت محور نیز در این جلسه مطرح و به تصویب رسید.

همچنین در جلسه امروز هیئت وزیران مجوز ارجاع برخی اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قرارداد‌های مربوط به طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری توسط شورای عالی فنی و شورای فنی استان‌ها صادر شد.

برچسب ها: جنگ رمضان ، معاون اول رئیس جمهور
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