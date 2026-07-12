شکارچی گیاه آنغوزه به دام محیط بانان افتاد.

باشگاه خبرنگاران جوان - برداشت غیرمجاز گیاهان دارویی از عرصه‌های تحت حفاظت، یکی از مهم‌ترین تهدید‌ها برای تنوع زیستی کشور به شمار می‌رود؛ در همین رابطه، محیط‌بانان پارک ملی بختگان با شناسایی و دستگیری یک متخلف حرفه‌ای، از تخریب گسترده رویشگاه‌های ارزشمند آنغوزه جلوگیری کردند.

رامین پریسایی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بختگان، از دستگیری یک متخلف حرفه‌ای برداشت غیرمجاز گیاه دارویی آنغوزه در پناهگاه حیات وحش بختگان خبر داد.

او گفت: این متخلف با تلاش رئیس و محیط‌بانان پارک ملی بختگان شناسایی و دستگیر شد. بررسی‌های اولیه نشان داد او با تخریب حدود ۲ هزار بوته گیاه دارویی آنغوزه، خسارت قابل توجهی به رویشگاه‌های طبیعی این گونه ارزشمند وارد کرده است.

پریسایی افزود: از متخلف، حدود ۲۰۰ گرم شیره آنغوزه، کاردک، ظرف و سایر ادوات مخصوص شیره‌گیری کشف و ضبط شد. همچنین در کوتاه‌ترین زمان، صورتجلسه تخلف تنظیم و پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بختگان با تأکید بر اهمیت حفاظت از ذخایر گیاهی مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، اظهار کرد: برداشت غیرمجاز گیاهان دارویی، به‌ویژه با شیوه‌های مخرب، علاوه بر کاهش توان احیای رویشگاه‌ها، تعادل اکولوژیک این زیست‌بوم‌های ارزشمند را نیز با تهدید جدی روبه‌رو می‌کند.

او از شهروندان، بهره‌برداران و طبیعت‌دوستان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب منابع طبیعی و عرصه‌های تحت حفاظت، موضوع را در سریع‌ترین زمان به نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط زیست یا یگان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.

منبع: روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس

برچسب ها: دستگیری متخلف ، برداشت غیرمجاز ، گیاه دارویی ، گیاه آنغوزه
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