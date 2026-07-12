شرکت توزیع برق گیلان اعلام کرد: مشترکان این استان چنانچه ۱۰ درصد از میزان مصرف فعلی خود را کاهش دهند، شاهد تابستانی بدون خاموشی خواهند بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان در اطلاعیهای با تأکید بر اینکه همکاری مشترکان کلیدیترین عامل حفظ پایداری شبکه است، اعلام کرد: با کاهش تنها ۱۰ درصد مصرف برق هیچ محدودیتی اعمال نخواهد شد.
این شرکت ضمن قدردانی از همراهی مستمر شهروندان با صنعت برق، با اشاره به افزایش چشمگیر دمای هوا در روزهای اخیر، بر ضرورت مدیریت بهینه مصرف انرژی تأکید کرد.
در این اطلاعیه همچنین آمده است: با توجه به ناترازی تولید و مصرف و به منظور حفظ پایداری شبکه سراسری، مدیریت مصرف برق به ویژه در ساعات اوج بار و در حوزه لوازم سرمایشی، امری اجتنابناپذیر است. در همین راستا، از تمامی مشترکان گرامی درخواست میشود با تنظیم دمای وسایل سرمایشی بر روی دمای آسایش (۲۵ درجه سانتیگراد)، صنعت برق را در عبور از پیک مصرف یاری کنند.
کلید موفقیت؛ کاهش ۱۰ درصدی مصرف
چنانچه تمامی مشترکان تنها ۱۰ درصد از میزان مصرف فعلی خود را کاهش دهند، هیچگونه محدودیت یا مدیریت اضطراری بار اعمال نخواهد شد و مشترکان شاهد تابستانی پایدار و بدون خاموشی خواهند بود.
راههای دسترسی به برنامه مدیریت اضطراری بار
در راستای اجرای سیاست یکپارچهسازی اطلاعرسانی و به منظور ارائه خدمات دقیق، سریع و شفاف به مشترکان، شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان تأکید میکند که هرگونه اطلاعرسانی پیرامون خاموشیهای احتمالی (با برنامه یا اضطراری)، صرفا از طریق درگاههای رسمی زیر انجام خواهد شد:
نرم افزار «برق من»، وبسایت رسمی شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان و بازوی (Bot) «برق من» در پیامرسان «بله».
از مشترکان تقاضا میشود برای استعلام وضعیت مدیریت بار، با استفاده از «شناسه قبض» یا «شماره تلفن همراه» تنها به درگاههای فوق مراجعه و از توجه به اخبار و اطلاعات منتشر شده در منابع غیررسمی اکیدا خودداری کنند. امید است با همدلی، مشارکت جمعی و مدیریت هوشمندانه مصرف، تابستانی ایمن و همراه با پایداری حداکثری شبکه برق را سپری کنیم.
مدیریت مصرف؛ راهکار حفظ تولید و پایداری شبکه برق
روابط عمومی استانداری گیلان نیز از برگزاری جلسه مدیریت مصرف انرژی استان در سالن شهید انصاری استانداری خبر داد و اعلام کرد: هادی حقشناس، استاندار گیلان در این جلسه با تأکید بر ضرورت مدیریت هوشمند مصرف انرژی گفت: اجرای دقیق برنامههای مدیریت مصرف، تقویت ذخایر سوخت نیروگاهها و توسعه زیرساختهای انرژی، سه محور اصلی حفظ پایداری شبکه برق است و در صورت اعمال خاموشیهای برنامهریزی شده، زمان قطع و وصل برق باید بدون کمترین تغییر و مطابق برنامه اعلام شده انجام شود.
او با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، صنایع و مجموعه صنعت برق افزود: عبور موفق از پیک مصرف تابستان نیازمند مدیریت مصرف، تقویت ذخایر سوخت نیروگاهها و توسعه زیرساختهای انرژی است و تحقق این اهداف بدون همکاری همه دستگاهها امکانپذیر نیست.
استاندار گیلان با قدردانی از تلاشهای مجموعه صنعت برق کشور در مدیریت شبکه تصریح کرد: با وجود محدودیتهایی از جمله خروج بخشی از ظرفیت تولید برق از مدار، اقدامات انجام شده موجب بهبود وضعیت تأمین برق نسبت به سال گذشته شده و افزایش تولید نیروگاههای برقآبی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، شرایط پایدارتری را برای شبکه سراسری فراهم کرده است.
حقشناس بر ضرورت برنامهریزی دقیق برای صنایع بزرگ و واحدهای انرژیبر تأکید کرد و گفت: زمانبندی تعمیرات و فعالیت صنایع باید بهگونهای تنظیم شود که ضمن کاهش فشار بر شبکه برق، روند تولید و اشتغال نیز بدون وقفه ادامه یابد. او با بیان اینکه تصمیمات حوزه انرژی نباید به تعطیلی واحدهای تولیدی منجر شود، افزود: مدیریت مصرف زمانی موفق خواهد بود که هم پایداری شبکه حفظ شود و هم تولید و اشتغال آسیب نبیند.
استاندار همچنین با اشاره به شرایط اقلیمی گیلان و تأثیر رطوبت بالا بر افزایش دمای محسوس، بر ضرورت لحاظ کردن این ویژگی در برنامههای مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد. حقشناس توسعه زیرساختهای ذخیرهسازی سوخت، تکمیل ظرفیت مخازن و تقویت تأسیسات نفتی را از اولویتهای مهم استان دانست و تصریح کرد: سرمایهگذاری برای احداث مخازن جدید و توسعه اسکلههای نفتی، نقش مهمی در تضمین تأمین پایدار سوخت نیروگاهها و افزایش تابآوری استان در شرایط بحرانی خواهد داشت.
به گفته او، دستگاههای مسئول باید با تکمیل ذخایر سوخت نیروگاهها و آمادهسازی کامل مخازن، زمینه پایداری شبکه انرژی استان و کشور را فراهم کنند.
اهمیت اطلاعرسانی دقیق و رعایت نظم، در صورت اعمال خاموشیها
استاندار گیلان همچنین با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی دقیق در اجرای برنامههای مدیریت مصرف برق گفت: در صورت اعمال خاموشیهای برنامهریزی شده، قطعی و وصل برق باید دقیقا مطابق جدول زمانبندی اعلام شده انجام شود و از هرگونه تغییر بدون اطلاع قبلی جلوگیری شود، زیرا بینظمی در اجرای برنامهها علاوه بر تحمیل خسارت به مردم و واحدهای تولیدی، موجب کاهش اعتماد عمومی خواهد شد.