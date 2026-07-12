مجلس انتقالی سوریه برای اولین بار از زمان تشکیل دولت موقت این کشور آغاز به کار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مجلس جدید سوریه امروز (یکشنبه) و ۱۹ ماه پس از خروج بشار اسد از کشور، برای نخستین بار تشکیل جلسه داد.
این رخداد نقطه عطفی در روند انتقال سیاسی این کشور محسوب میشود، هرچند که اختیارات این مجلس در حال حاضر محدود است.
بر اساس ترتیبات دوره انتقالی، دو سوم اعضای مجلس سال گذشته از طریق شوراهای انتخاباتی منطقهای برگزیده شدند و ابومحمد الجولانی، رئیس دولت موقت نیز یک سوم باقیمانده را اول ژوئیه (دهم تیر) منصوب کرد.
مقامهای سوری مدعی هستند که سالها جنگ، آوارگی میلیونها نفر و نبود آمار دقیق جمعیتی و فهرست رأیدهندگان، برگزاری انتخابات سراسری را ناممکن کرده است. با این حال، منتقدان میگویند این سازوکار، اختیار گستردهای به قوه مجریه در تعیین اعضای مجلس داده است.
الجولانی ادعا میکند که پس از فراهم شدن زیرساختها و مدارک لازم، از برگزاری انتخابات عمومی حمایت خواهد کرد.
طبق اعلامیه قانون اساسی موقت سوریه مصوب سال ۲۰۲۵ میلادی، مجلس اختیارات محدودی دارد و دولت برای آغاز به کار نیازی به رأی اعتماد مجلس ندارد. این نهاد میتواند طرحهای قانونی را پیشنهاد و تصویب کند و تا زمان تدوین قانون اساسی دائمی و برگزاری انتخابات، مسئولیت قانونگذاری را بر عهده خواهد داشت. دوره فعالیت آن نیز ۳۰ ماهه و قابل تمدید است.
منبع: رویترز