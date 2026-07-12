سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس درخصوص جدایی ۴ بازیکن سرخپوشان پیامی را منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یک روز پس از اعلام رسمی خداحافظی با امید عالیشاه کاپیتان پرافتخار پرسپولیس که ۱۳ فصل در این تیم حضور داشت و همچنین میلاد سرلک، مرتضی پورعلی‌گنجی و سروش رفیعی، مهدی تارتار در صفحه اینستاگرام خود پیامی را منتشر کرد که بخشی از آن خطاب به بازیکنان جدا شده این تیم است.

متن پیام تارتار بدین شرح است:

در این روزها تمام تلاش خود را به کار بستیم تا شروعی پر انرژی را در تمرینات داشته باشیم و با وجود زمان اندک بر اساس برنامه پیش برویم از حضور دوباره در پرسپولیس بسیار خوشحالم و همیشه خود را متعلق به این خانواده بزرگ میدانستم و برای چنین روزی آماده می شدم.

از همه بزرگان پرسپولیس اجازه میخواهم روی نیمکتی بنشینم که پیش از من در اختیار چهره های بزرگی بوده است برایم افتخار بزرگی است که هدایت چنین باشگاهی را بر عهده گرفته ام؛ باشگاهی که پیش از این مربیانی با کارنامه روی نیمکت آن نشسته اند و همواره با احترام از آنها یاد خواهد شد.

اهداف بسیار بزرگی در سر دارم و فردی جاه طلب و بلند پرواز هستم. تنها با هدف موفقیت پرسپولیس این مسئولیت را پذیرفته ام برای من هیچ موضوعی مهمتر از موفقیت این باشگاه نیست اطمینان دارم هواداران در این مسیر از تصمیماتی که در راستای منافع پرسپولیس گرفته میشود حمایت خواهند کرد.

موفقیت و سربلندی پرسپولیس افتخار مشترک همه اعضای این خانواده است پس با همدلی اتحاد و انسجام به پیش خواهیم رفت.

درباره بازیکنان جدا شده باید بگویم این تصمیم برای باشگاه و من آسان نبود و از این بابت واقعاً ناراحت هستم، اما باید پذیرفت که دوران بازیکنی تنها بخشی از مسیر فوتبال است. خود من نیز روزی در شرایطی مشابه قرار گرفتم و مجبور شدم از تیم محبوبم جدا شوم دور شدن از پرسپولیس هم تیمیها و فضایی که به آن تعلق خاطر داشتم تجربه تلخی بود اما همواره باور داشتم که روزی در جایگاهی دیگر به این باشگاه بازخواهم گشت مطمئنم برای بازیکنانی که امروز از پرسپولیس جدا میشوند نیز در آینده فرصت بازگشت فراهم خواهد شد.

همه این بازیکنان از چهره های پرافتخار و تاثیرگذار یکی از موفق ترین نسل های تاریخ پرسپولیس هستند و نقش مهمی در کسب قهرمانی های متعدد این باشگاه داشته اند. طبیعی است که باشگاه و کادر فنی به سادگی نتوانند از کنار نام و جایگاه آنها عبور کنند. مطمئنم باشگاه قدردانی شایسته و درخور این چهار بازیکن را انجام خواهد داد زیرا هر یک از آنها سهم مهمی در موفقیتهای سالهای اخیر پرسپولیس داشته اند.

در نهایت باید واقعیت فوتبال را پذیرفت نزدیک به یک دهه از اوج نسل طلایی پرسپولیس گذشته و اکنون زمان آن رسیده است که نسل جدیدی شکل گرفته و مسئولیت ادامه مسیر را بر عهده بگیرد و انتظار دارم بازیکنان با تجربه ای که امروز از تیم جدا میشوند با انتقال تجربه و حمایت از نسل تازه در شکل گیری موفقیتهای آینده پرسپولیس نیز نقش آفرین باشند.