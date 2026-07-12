باشگاه خبرنگاران جوان- حوالی عصر امروز یکشنبه صدای چندین انفجار پیاپی در برخی مناطق شهر بندرعباس شنیده شد که این موضوع در حال بررسی میدانی است ولی براساس منابع رسمی تمامی این مناطق نظامی است.

همچنین مناطقی از شهرستان حاجی آباد، فارور بندرلنگه و قشم نیز عصر امروز مورد حمله دشمن قرار گرفته است.

فرماندار قشم با تایید این حملات از اصابت ۱۰ تا ۱۱ پرتابه دشمن به این جزیره خبر داد.

حسین امیر تیموری افزود: تمامی اهداف نظامی بوده است و خوشبختانه تاکنون این حملات هیچ تلفاتی نداشته است.

براساس اعلام. منابع رسمی براساس حمله دشمن به فارور بندرلنگه متاسفانه یکی از نیرو‌های نگهداری همراه اول در حین انجام کار به شهادت رسیده و دو همکار ایشان هم مصدوم شدند.

بر اساس گزارش‌های اولیه، تمامی نقاط مورد اصابت در جزیره قشم دارای کاربری نظامی بوده‌اند و تاکنون هیچ گزارشی از خسارت به زیرساخت‌های مسکونی و تجاری یا مصدومیت و شهادت شهروندان غیرنظامی دریافت نشده است.

نوح مهدوی، رئیس اداره نگهداری همراه اول استان هرمزگان، هنگام انجام مأموریت بر اثر این حملات به شهادت رسید و دو نفر از همکاران وی نیز مصدوم شده‌اند و اقدامات درمانی برای آنان در حال انجام است.

گفتنی است؛ منابع محلی از شنیده شدن صدای انفجار در بندرعباس خبر می‌دهند.

منبع: ایرنا