رئیس فیفا تایید کرد که گفت‌و‌گو‌ها درباره پیشنهاد ۶۴ تیمی شدن جام جهانی، پس از دوره فعلی آغاز خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جام جهانی ۲۰۲۶ که اولین دوره ۴۸ تیمی این مسابقات است، در حالی به ایستگاه پایانی خود نزدیک می‌شود که اکنون بحث ۶۴ تیمی شدن معتبرترین تورتمنت ملی فوتبال مطرح است.

اینفانتینو در مصاحبه با رسانه سوئیسی «بلووین» گفت: برگزاری تورنمنت با حضور ۶۴ تیم، قطعاً موضوعی است که پس از این جام جهانی در کمیته‌های مربوطه بررسی و درباره آن بحث خواهد شد. مسابقات جام جهانی متعلق به تمام جهان است، نه فقط اروپا و آمریکای جنوبی!

وی افزود: هر کشوری باید این حق را داشته باشد که رؤیای حضور در جام جهانی را در سر بپروراند. می‌بینید که کیفیت تیم‌ها بسیار بالا است و روز به روز بالاتر هم می‌رود. اگر به کشور‌های کوچکتر شانس حضور در جام جهانی را ندهید، آنها انگیزه‌ای برای پیشرفت مداوم نخواهند داشت.

رئیس ۵۶ ساله فیفا همچنین گفت که افزایش تعداد تیم‌های جام جهانی از ۳۲ تیم به ۴۸ تیم در این دوره صد درصد موفقیت‌آمیز بوده است. این در حالی است که طرح توسعه مسابقات با انتقاد‌هایی از سوی کشور‌های شرکت‌کننده مواجه شده؛ از جمله کارلوس کی‌روش سرمربی غنا که پس از پایان مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ گفت این اقدام ارزش فرآیند مرحله انتخابی جام جهانی را پایین آورده و تورنمنت را به چیزی پیش‌پاافتاده و معمولی تبدیل کرده است.

اینفانتینو و فیفا پیش از این نیز طرحی را برای بررسی امکان‌سنجی برگزاری جام جهانی به صورت هر دو سال یکبار به جای هر چهار سال یکبار ارائه کرده بودند، اما در نهایت این پیشنهاد را کنار گذاشتند.

برچسب ها: جیانی اینفانتینو ، جام جهانی فوتبال
خبرهای مرتبط
راز مرگ ملی پوش آفریقای جنوبی/ از زندگی در جام جهانی تا مرگ در کیپ تاون
کادر فنی پاشنه آشیل تیم ملی فوتبال/ترسو‌ها سقوط می‌کنند
عکس‌های منتخب خبری جهان / ۲۱ تیر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تغییر در ساختار پرسپولیس؛ خلیلی سرپرست تیم شد
دیگو فورلان سرمربی اروگوئه شد
پیام مهدی تارتار پس از جدایی ۴ ستاره پرسپولیس + عکس
استقلال برای حل پرونده جنپو وارد مذاکره شد
والیبال نشسته قهرمانی جهان/ پیروزی قاطع ایران مقابل بوسنی
اینفانتینو: ۶۴ تیمی شدن جام جهانی در دست بررسی است
دومین قهرمانی پیاپی یانیک سینر در مسابقات ویمبلدون
از ابقای امیر قلعه‌نویی روی نیمکت تیم ملی تا ماجرای جدایی کاپیتان پرسپولیس + فیلم
استقلالی‌ها پیگیر حضور نازون در تهران شدند
نگاه ویژه استقلالی‌ها به میزبانی از حریفان آسیایی در تاجیکستان
آخرین اخبار
دیگو فورلان سرمربی اروگوئه شد
دومین قهرمانی پیاپی یانیک سینر در مسابقات ویمبلدون
پیروزی تیم ملی امید مقابل کایسری‌اسپور
والیبال نشسته قهرمانی جهان/ پیروزی قاطع ایران مقابل بوسنی
اینفانتینو: ۶۴ تیمی شدن جام جهانی در دست بررسی است
پیام مهدی تارتار پس از جدایی ۴ ستاره پرسپولیس + عکس
زورخانه های کشور نیاز به حمایت جدی دارند/ هیچکدام از وعده ها تاکنون محقق نشده است
از ابقای امیر قلعه‌نویی روی نیمکت تیم ملی تا ماجرای جدایی کاپیتان پرسپولیس + فیلم
پایان کار جودوکاران ایران در جام آسیا با کسب دو نشان نقره و برنز
یک طلا و یک برنز شطرنج‌بازان کشورمان در مسابقات بین‌المللی باتومی
نگاه ویژه استقلالی‌ها به میزبانی از حریفان آسیایی در تاجیکستان
استقلالی‌ها پیگیر حضور نازون در تهران شدند
استقلال برای حل پرونده جنپو وارد مذاکره شد
دریاچه آزادی میزبان نیم‌فصل دوم لیگ کانوپولوی آقایان
گودرزی: به دنبال احیای فنون اصیل کشتی ایرانی هستیم
تغییر در ساختار پرسپولیس؛ خلیلی سرپرست تیم شد
گزینه‌های میزبانی استقلال در آسیا مشخص شد
سرمربی سنگال اخراج شد
انتصاب سرمربی تیم ملی پاراتیراندازی
دومین برد دختران والیبال نشسته ایران در مسابقات قهرمانی جهان
زمان بازگشت طارمی و تمرینات المپیاکوس مشخص شد
ابوالفضل محمودی به مدال برنز جودو کاپ آسیا رسید
علیزاده: باید کیفیت والیبال ایران را به رخ حریفان آسیایی بکشیم
عطایی: تیم ملی در مسیر رشد است/ با انتقادهای زودهنگام تمرکز بازیکنان را نگیریم
استارت تیم ملی نوجوانان با پیروزی مقتدرانه مقابل فیلیپین در قهرمانی آسیا
میلاد سرلک به فولاد خوزستان پیوست
آغاز اردوی آماده سازی تیم ملی راگبی بانوان در راه مسابقات آسیایی چین
تقوی: حمایت از پیاتزا تا المپیک ۲۰۲۸ قطعی است
برنامه هفته پایانی لیگ ملت‌ها والیبال
حاج‌اسبویی: هدف‌مان قهرمانی در ناگویا و رسیدن به المپیک است+فیلم