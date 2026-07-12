باشگاه خبرنگاران جوان - جام جهانی ۲۰۲۶ که اولین دوره ۴۸ تیمی این مسابقات است، در حالی به ایستگاه پایانی خود نزدیک میشود که اکنون بحث ۶۴ تیمی شدن معتبرترین تورتمنت ملی فوتبال مطرح است.
اینفانتینو در مصاحبه با رسانه سوئیسی «بلووین» گفت: برگزاری تورنمنت با حضور ۶۴ تیم، قطعاً موضوعی است که پس از این جام جهانی در کمیتههای مربوطه بررسی و درباره آن بحث خواهد شد. مسابقات جام جهانی متعلق به تمام جهان است، نه فقط اروپا و آمریکای جنوبی!
وی افزود: هر کشوری باید این حق را داشته باشد که رؤیای حضور در جام جهانی را در سر بپروراند. میبینید که کیفیت تیمها بسیار بالا است و روز به روز بالاتر هم میرود. اگر به کشورهای کوچکتر شانس حضور در جام جهانی را ندهید، آنها انگیزهای برای پیشرفت مداوم نخواهند داشت.
رئیس ۵۶ ساله فیفا همچنین گفت که افزایش تعداد تیمهای جام جهانی از ۳۲ تیم به ۴۸ تیم در این دوره صد درصد موفقیتآمیز بوده است. این در حالی است که طرح توسعه مسابقات با انتقادهایی از سوی کشورهای شرکتکننده مواجه شده؛ از جمله کارلوس کیروش سرمربی غنا که پس از پایان مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ گفت این اقدام ارزش فرآیند مرحله انتخابی جام جهانی را پایین آورده و تورنمنت را به چیزی پیشپاافتاده و معمولی تبدیل کرده است.
اینفانتینو و فیفا پیش از این نیز طرحی را برای بررسی امکانسنجی برگزاری جام جهانی به صورت هر دو سال یکبار به جای هر چهار سال یکبار ارائه کرده بودند، اما در نهایت این پیشنهاد را کنار گذاشتند.