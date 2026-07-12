تیم ملی والیبال نشسته ایران با نتیجه ۳ - ۱ بوسنی و هرزگوین را شکست داد تا دومین پیروزی اش در مسابقات قهرمانی جهان به ثبت برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در چارچوب مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان به میزبانی چین امروز یکشنبه ۲۱ تیر تیم ملی والیبال نشسته ایران در دومین دیدار خود به مصاف بوسنی و هرزگوین رفت.

شاگردان هادی رضایی که ۸ قهرمانی، ۲ نایب قهرمانی و ۳ مقام سومی را در پرونده خود دارند و عنوان رکورددار این رقابت‌ها را یدک می‌کشند، موفق شدند مقابل تیم بوسنی حریف سنتی خود پیروز شوند.

تیم ملی والیبال نشسته مردان در ست اول ۲۶ بر ۲۴ نتیجه را واگذار کرد، اما در ادامه ستاره‌های ایران در ست دوم ۲۵ بر ۲۱، در ست سوم ۲۵ بر ۲۲ و در ست چهارم ۲۵ بر ۲۱ و در نهایت با نتیجه ۳ - ۱ پیروز شدند تا دومین برد خود را در مسابقات قهرمانی جهان رقم بزنند.

مردان پرافتخار والیبال نشسته کشورمان در حالی برابر حریف دیرینه و سنتی خود این بار در چین صف آرایی کردند که تا کنون ۱۵ بار با هم به رقابت پرداخته بودند که تیم قدرتمند کشورمان ۱۰ بار موفق به شکست این تیم شده بود و حالا با این نتیجه به یازدهمین پیروزی خود رسیدند.

تیم ملی کشورمان با ترکیب داوود علیپوریان، صادق بیگدلی، مهدی بابادی، مرتضی مهرزاد، حسین گلستانی، جمال نظری، میثم علیپور، حمیدرضا عباسی، محمد نعمتی، مسعود امامی، میثم حاج بابایی و علی اکبری و با هدایت هادی رضایی سرمربی، امین اصغری و هادی ساجدی نیا مربیان و علیرضا طایفه فیزیوتراپ تیم ملی و با سرپرستی علی کشفیا در گروه D مسابقات با تیم‌های بوسنی، لهستان و ژاپن هم گروه هستند.

گفتنی است مسابقات قهرمانی جهان از ۱۹ تیر ماه آغاز شده است و تیم‌های برتر این دوره از رقابت‌ها در هر دو بخش مردان و زنان، جواز حضور در بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس را کسب خواهند کرد.

قرار بود این دیدار دیروز برگزار شود ولی به دلیل طوفان به تعویق افتاد. دولت چین روز گذشته و در حالی که دومین روز مسابقات در حال پیگیری و ۳ دیدار هم برگزار شده بود، اعلام کرد که به دلیل وقوع طوفانی به نام «باوی» در ۴۰۰ کیلومتری شهر هانگژو و احتمال وقوع آن در این شهر، مسابقات به حالت تعلیق در می‌آید.