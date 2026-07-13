تولید بنزین یورو۵ به کجا رسید؟ / تولید روزانه ۴۳ میلیون لیتر بنزین توسط پالایشگاه ستاره خلیج فارس + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - کریمی معاون تولید فرآورده‌های نفتی شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی با بیان اینکه پالایشگاه ستاره خلیج فارس هم‌اکنون روزانه بیش از ۴۳ میلیون لیتر بنزین تولید می‌کند، گفت: این مجموعه توانایی تولید بنزین یورو ۵ را دارد، اما میزان و کیفیت فرآورده‌های تولیدی بر اساس تکالیف و نیاز اعلامی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تعیین می‌شود.

معاون تولید فرآورده‌های نفتی شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی، درباره میزان تولید بنزین در پالایشگاه ستاره خلیج فارس اظهار کرد: در حال حاضر تولید بنزین این پالایشگاه روزانه حدود ۴۳ میلیون لیتر است.

وی با اشاره به نحوه تعیین کیفیت بنزین تولیدی افزود: بنزینی که تحویل می‌دهیم از نظر کیفیت، تابع تکالیف و برنامه‌ای است که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به ما ابلاغ می‌کند و تولید بر همان اساس انجام می‌شود.

کریمی ادامه داد: تفاوت کیفیت خوراک تحویلی نسبت به خوراک طراحی‌شده نیز در محاسبات مربوط به هزینه خوراک و هزینه محصولات لحاظ می‌شود و از این بابت مشکلی برای پالایشگاه ستاره وجود ندارد.

معاون تولید فرآورده‌های نفتی شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی در پاسخ به پرسشی درباره تولید بنزین یورو ۵ گفت: امکان و قابلیت تولید بنزین یورو ۵ در پالایشگاه وجود دارد و این محصول نیز قابل تولید است، اما همان‌طور که اشاره شد، نوع و کیفیت فرآورده‌های تولیدی بر اساس تکالیف و نیاز اعلامی شرکت ملی پالایش و پخش تعیین می‌شود.

وی همچنین درباره میزان تولید در ایام جنگ اظهار کرد: میزان تولید روزانه بنزین در همان حدود بیش از ۴۳ میلیون لیتر بود و مدیریت تولید و نحوه توزیع فرآورده‌ها بر اساس تصمیم و تشخیص شرکت ملی پالایش و پخش و متناسب با شرایط مصرف انجام می‌شد.

کریمی در پایان با اشاره به تولید سایر فرآورده‌ها گفت: تولید روزانه گازوئیل پالایشگاه نیز حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون لیتر است.