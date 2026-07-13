باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - ایران در طول تاریخ دشمنان زیادی داشته و درگیر جنگهای زیادی بوده است. از اسکندر مقدونی، چنگیز مغول، صدام و ترامپ همگی با حمله به ایران رویای نابودی کشورمان را داشتهاند، اما در نهایت عفریت مرگ بر سر متجاوزانی به پرواز درآمده است که قصد ویرانی ایران را داشتهاند.
اعلام خبر مرگ لیندسی گراهام سناتور ایالات متحده آمریکا از کارولینای جنوبی که از ضدایرانیترین سناتورهای آمریکایی و از حامیان سرسخت دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی بود به وضوح نشان میدهد که نمیتوان برای ایرانستیزان مسیری به جز مرگ متصور بود.
لیندسی گراهام که طبق اعلام دفترش بهدلیل یک بیماری ناگهانی جانش را از دست داده در مصاحبهای در روز ۹ اسفند همزمان با حمله آمریکا و اسرائیل به ایران اعلام کرد ۲ هفته تا سقوط جمهوری اسلامی ایران مانده است.
ضدایرانی بودن لیندسی گراهام باعث شده بود تا فارسیزبانانی که در خارج از ایران بهدنبال جنگ علیه کشورمان بودند او را عمو بنامند.
علی کریمی هم در یکی از توییتهایش از عمو لیندسی تشکر کرده بود.
رضا پهلوی فرزند شاه مخلوع که برای اشغال ایران دست در دست آمریکا و اسرائیل گذاشته یکی از مهمترین پشتیبانهای خود را از دست داده و در پیامی مرگ گراهام را تسلیت گفته، اما وی هیچگاه کشته شدن بچههای مدرسه میناب بهدست ارتش تروریستی آمریکا را محکوم نکرده است.
مرگ لیندسی گراهام برای آمریکاییها و اسرائیلیها و طرفدارانش خیلی سخت بوده است. ترامپ در پیامی نوشت: سناتور لیندسی گراهام، یکی از بزرگترین افراد و سناتورهایی که تا به حال شناختهام، درگذشت! او همیشه در حال کار بود و یک میهنپرست واقعی آمریکایی بود. جای خالی لیندسی بسیار احساس خواهد شد!!! جزئیات و ترتیبات بعدی اعلام میشود. خیلی غمانگیز است!
نتانیاهو هم در پیامی نوشت: اسرائیل یکی از بزرگترین دوستان خود را از دست داده است. آمریکا یک وطنپرست بزرگ را از دست داده است. من یک دوست عزیز را از دست دادهام.
نفتالی بنت، نخستوزیر اسبق رژیم صهیونیستی هم نوشت: قلبم از شنیدن خبر مرگ دوستم شکست؛ اسرائیل یکی از بزرگترین دوستانش را از دست داده است.
بنگویر وزیر تندروی امنیت داخلی اسرائیل هم نوشت: امروز اسرائیل یکی از بزرگترین دوستان خود را از دست داد. اسرائیل همواره این دوستی، حمایت بیوقفه و تعهد استوار به امنیتش را به یاد خواهد داشت.
لیندسی گراهام که از طرفداران پروپاقرص اسرائیل بود در یک سخنرانی از نسلکشی فلسطینیان، بمبارانها و قتلعامهای آمریکا در سراسر جهان ابراز خوشحالی کرده بود. گراهام گفته بود ما همه افراد مناسب را میکشیم و مالیاتهای شما را کاهش میدهیم. ترامپ رئیسجمهور مورد علاقه من است. ما عاشق اسرائیل هستیم. ما عاشق ایده اسرائیل هستیم. ما عاشق مبارزهای هستیم که آنها در آن درگیر بودهاند. اسرائیل تا آخرین لحظه دوست آمریکا است.
لیندسی گراهام چند روز قبل از مرگش به اوکراین سفر کرده بود و با زلنسکی دیدار کرده بود و درباره تسریع توافقها برای افزایش تولید سامانههای پدافند هوایی بهمنظور حفاظت از مردم اوکراین گفتوگو کرده بود. این سفر براساس رویکرد وی برای افزایش کمکهای نظامی به اوکراین در برابر روسیه انجام شد.
وی چند روز قبل از مرگش در صفحه خود در ایکس عکسی از یکی بنرهای مردم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب را که مردم خواهان نابودی وی شده بودند را منتشر کرده بود.
لورا لومر، خبرنگار آمریکایی نزدیک به ترامپ در توییتی نوشته است: آیا سناتور گراهام توسط یک دشمن خارجی در خارج از کشور و یا در هنگام بازگشت به آمریکا مسموم شده باشد؟. باید تحقیقاتی در مورد مرگ او انجام شود.
کش پاتل، رئیس افبیآی، در فضای مجازی نوشت که این سازمان به مقامات محلی کمک میکند و تمام منابع لازم را در اختیار آنها قرار دهد. تاکنون علت رسمی مرگ او تأیید نشده است.
بعد از خبر مرگ ناگهانی لیندسی گراهام که برای طرفدارانش سنگین تمام شده، شایعاتی هم درباره میچ مککانل، سناتور جمهوریخواه منتشر شده است و هنوز از وضعیت جسمی او خبری مخابره نشده است.
در پایان باید به این سخنان رهبر شهید انقلاب اسلامی گوش فرا داد که خطاب به ترامپ گفتند این آقا هم بدنش خاک خواهد شد و خوراک مار و مور خواهد شد و جمهوری اسلامی همچنان خواهد ایستاد.