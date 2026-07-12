استاندار تهران ضمن انتقاد شدید از شرایط کنونی حریم تهران، هرگونه کوتاهی‌ در صیانت از حریم این شهر را غیرقابل پذیرش خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان روز یکشنبه در بازدید از بخش آفتاب با پیگیری میدانی مصوبات پیشین در روستاهای مرتضیگرد و گلریز (خلازیر)، با اشاره به عقبماندگیهای زیرساختی در این مناطق اظهار کرد: وضعیت فعلی این بخش که جمعیتی بیش از ۷۰ هزار نفر را در خود جای داده، ناشی از عدم برنامهریزی درست در گذشته است. ما شاهد شکلگیری مناطقی با تراکم بسیار بالا بدون کمترین امکانات و زیرساخت هستیم که این خود، تهدیدی برای سلامت و آسایش شهروندان است.
وی با انتقاد صریح از عملکرد دستگاههای حاکمیتی در سالهای گذشته گفت: اگر نظارتها درست انجام میگرفت، امروز شاهد پدیدهای به نام مرتضیگرد با این حجم از تراکم و مشکلات زیستمحیطی و فاضلاب نبودیم. متأسفانه در سالهای گذشته، عدهای که مسئولیت مستقیم داشتند، در برابر تخلفات سکوت کردند و این ترک فعلها، امروز دامنگیر مردم شده است.
پایان مماشات؛ برخورد با ساختوساز غیرمجاز در حریم تهران
استاندار تهران با تأکید بر اینکه حریم تهران خط قرمز است، تصریح کرد: به هیچ عنوان پذیرفته نیست که اتفاقات گذشته تکرار شود. از امروز، تمامی اختیارات دستگاهها در حوزه حریم بازنگری شده است. ما به نمایندگان دولت و فرمانداران دستور دادهایم که با استفاده از ظرفیتهای قانونی دستگاه قضا، با هرگونه ساختوساز غیرمجاز برخورد کنند. اگر حتی یک مورد ساختوساز غیرمجاز انجام شود و دستگاه متولی واکنشی نشان ندهد، این خود تخلف است و باید با مسئول مربوطه برخورد شود.
وی افزود: برای ما دو محور اصلی تعریف شده است: اول، ساماندهی وضعیت نابسامان موجود و دوم، جلوگیری قاطع از تداوم ساختوسازهای غیرمجاز. ما نمیتوانیم اجازه دهیم عدهای با سوءاستفاده از قانون، حقوق شهروندی مردم را ضایع کنند.
معتمدیان در خصوص رفع کمبودهای رفاهی و خدماتی در منطقه نیز گفت: مشکل کمبود زمین برای احداث فضاهای آموزشی، ورزشی و بهداشتی باید فوراً برطرف شود. دستگاههای تخصصی موظفند زمینهایی که کاربری آنها مشخص شده است را در اختیار قرار دهند تا پروژههای ضروری مثل مرکز بهداشت، مدرسه و سالنهای ورزشی با سرعت ساخته شود.
استاندار تهران در بخش دیگری از صحبتهای خود، از پیشرفت پروژه تصفیهخانه فاضلاب جنوب تهران خبر داد و خاطرنشان کرد: با همکاری بخشداری و دهیاریها، مجوزهای لازم دریافت شده و عملیات خاکبرداری در حال انجام است. با برنامهریزیهای صورت گرفته، این تصفیهخانه در نیمه دوم امسال وارد مدار خواهد شد و بخش بزرگی از مشکلات فاضلاب منطقه مرتفع میشود.
محمدصادق معتمدیان در پایان با تأکید بر تقسیم کار دقیق میان دستگاههای مسئول، یادآور شد: محیط زیست، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن هرکدام در چارچوب قانون وظایفی دارند. من به عنوان استاندار، عملکرد تکتک این دستگاهها را رصد میکنم و دستگاههایی که در گذشته ترک فعل داشته و به وظایف خود عمل نکردهاند، باید در قبال تخلفات خود پاسخگو باشند. دوران انفعال در مدیریت حریم تهران تمام شده است.
منبع: ایرنا