تیم ملی فوتبال امید ایران در دیداری دوستانه مقابل کایسری‌اسپور ترکیه به پیروزی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین دیدار تدارکاتی تیم ملی امید ایران در اردوی آماده‌سازی ترکیه از ساعت ۱۸ امروز یکشنبه بیست و یکم تیر مقابل تیم کایسری‌اسپور برگزار شد که این مسابقه با پیروزی یک بر صفر شاگردان حسین عبدی به پایان رسید.

تنها گل این دیدار را امیرمحمد رزاقی‌نیا در دقیقه ۲۰ به ثمر رساند تا تیم ملی امید نخستین آزمون تدارکاتی خود را با برد پشت سر بگذارد.

حسین عبدی، سرمربی تیم ملی امید، در این مسابقه با هدف ارزیابی هرچه دقیق‌تر شرایط بازیکنان، از اکثر نفرات حاضر در اردو استفاده کرد تا تمامی بازیکنان فرصت حضور در میدان و اجرای برنامه‌های تاکتیکی کادر فنی را داشته باشند.

پیش از آغاز مسابقه نیز در فضایی صمیمانه، سرمربیان و مدیران دو تیم با اهدای یادبود، برای یکدیگر آرزوی موفقیت کردند.

در پایان این دیدار، آتیلا گرین، سرمربی کایسری‌اسپور، در گفت‌وگویی کوتاه با حسین عبدی، ضمن تمجید از عملکرد تیم ملی امید ایران، نمایش شاگردان عبدی را فراتر از انتظار توصیف کرد و برای این تیم در ادامه مسیر آماده‌سازی و حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا آرزوی موفقیت کرد.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال امید ایران ، حسین عبدی ، کایسری اسپور ترکیه
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