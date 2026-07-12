مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت:در حال حاضر محور هراز در مسیر جنوب به شمال، محدوده سه‌راهی چلاو، با ترافیک سنگین مواجه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای شمالی و منتهی به پایتخت خبر داد و گفت: در حال حاضر محور هراز در مسیر جنوب به شمال، محدوده سه‌راهی چلاو، با ترافیک سنگین مواجه است.

محرابی‌نیا اظهار کرد: تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران-بومهن، آزادراه تهران-پردیس، آزادراه تهران-شمال، آزادراه قزوین-رشت در مسیر رفت و برگشت و همچنین محور هراز در مسیر شمال به جنوب روان است.

وی افزود: محور فیروزکوه دارای مه‌گرفتگی است، اما سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورهای کشور گفت: در آزادراه تهران-کرج-قزوین، حدفاصل پل کلاک تا پل فردیس، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: در آزادراه قزوین-کرج، محدوده کلاشهر، ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

محرابی‌نیا همچنین از ترافیک سنگین در محور تهران-شهریار، محدوده شهرقدس، خبر داد و از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کنند.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک سنگین
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