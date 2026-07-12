همزمان با جهش قیمت ارز اربعین و افزایش دو برابری آن بانک مرکزی اعلام کرد نرخ جدید در چارچوب سیاست یکپارچه‌سازی بازار ارز و بر اساس تفاهم بانک‌ها تعیین شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ارز اربعین امسال حدود ۲ برابر گران‌تر از سال گذشته است و ۱۲۷ تا ۱۲۹ هزار تومان به ازای هر یکصد دینار است.

بانک مرکزی در خصوص علت این گرانی می‌گوید که این اقدام «در راستای سیاست دولت در خصوص یکپارچه‌سازی نرخ ارز» انجام شده است همچنانکه سهمیه ارز حجاج نیز امسال افزایش پیدا کرد.

پیش از این ارز اربعین به صورت دولتی محاسبه می‌شد و هر یکصد دینار حدودا ۵۵ هزار تومان بود. این یعنی هر فرد برای گرفتن سهمیه ۲۰۰ هزار دیناری خود باید ۱۱ میلیون تومان پرداخت می‌کرد اما حالا این رقم به ۲۵ میلیون تومان رسیده است.

دولت از دی‌ماه سال گذشته با هدف تک نرخی کردن ارز، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی را حذف و بانک مرکزی نیز با یکی کردن تالارهای ارز مرکز مبادله قیمت ارز را به یکباره تا نزدیک بازار آزاد رساندند.از آن زمان به اصطلاح «قیمت ارز آزاد شد» و تمامی ارز کالاهای وارداتی و سهیمه‌های ارزی نزدیک بازار آزاد تخصیص پیدا می‌کند.

بانک مرکزی می‌گوید امسال بانک‌ها و صرافی‌ها «خودشان تامین‌کننده منابع ارز اربعین بوده‌اند و قیمت را هم خودشان با هم تفاهم کرده‌اند.»این در حالی است که در سال‌های گذشته بانک مرکزی تامین‌کننده ارز اربعین بود.

منبع: فارس

برچسب ها: بانک مرکزی ، ارز اربعین
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۲۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
من دیروز انصرافی دیناررا ۱۱۷تومن خریدم بانک مرکزی داره کاسبی میکند
۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
سلام چه خبر است 25ملیون تومان برای 200 هزار دینار؟ خسته نباشید با اتوبوس برویم که هم مناسب تر هم مطمئن تر است. با خودرو شخصی علاوه بر خطرات موضوع سوخت. موضوع پارکینگ. کرایه مرز تا نجف وکربلا. مطرح است.
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۳ ۲۱ تير ۱۴۰۵
وقتی کشور دچار بحران اقتصادی هست هزینه در هرزمینه ای از جمله زیارت وامثال این واجب نیست .
۱۴
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۶ ۲۱ تير ۱۴۰۵
معنی دو برابر را هم فهمیدیم !!!
دو برابر 11 میلیون تومان میشود 25 میلیون تومان ؟!!!!
۰
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
یک هم وطن
۲۲:۱۴ ۲۱ تير ۱۴۰۵
با سلام و درود
خواهشا رسانه ها پیگیری کنید تا این ارز اربعین به بزرگترین مشکل زائران اربعین حسینی سیدالشهدا تبدیل نشود
باسپاس
۱
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۰ ۲۱ تير ۱۴۰۵
جالبه که ارز خارج از بانک مرکزی ارزان‌تر است .
۰
۱۳
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