باشگاه خبرنگاران جوان - ارز اربعین امسال حدود ۲ برابر گرانتر از سال گذشته است و ۱۲۷ تا ۱۲۹ هزار تومان به ازای هر یکصد دینار است.
بانک مرکزی در خصوص علت این گرانی میگوید که این اقدام «در راستای سیاست دولت در خصوص یکپارچهسازی نرخ ارز» انجام شده است همچنانکه سهمیه ارز حجاج نیز امسال افزایش پیدا کرد.
پیش از این ارز اربعین به صورت دولتی محاسبه میشد و هر یکصد دینار حدودا ۵۵ هزار تومان بود. این یعنی هر فرد برای گرفتن سهمیه ۲۰۰ هزار دیناری خود باید ۱۱ میلیون تومان پرداخت میکرد اما حالا این رقم به ۲۵ میلیون تومان رسیده است.
دولت از دیماه سال گذشته با هدف تک نرخی کردن ارز، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی را حذف و بانک مرکزی نیز با یکی کردن تالارهای ارز مرکز مبادله قیمت ارز را به یکباره تا نزدیک بازار آزاد رساندند.از آن زمان به اصطلاح «قیمت ارز آزاد شد» و تمامی ارز کالاهای وارداتی و سهیمههای ارزی نزدیک بازار آزاد تخصیص پیدا میکند.
بانک مرکزی میگوید امسال بانکها و صرافیها «خودشان تامینکننده منابع ارز اربعین بودهاند و قیمت را هم خودشان با هم تفاهم کردهاند.»این در حالی است که در سالهای گذشته بانک مرکزی تامینکننده ارز اربعین بود.
منبع: فارس