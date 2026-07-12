هشدار مدیریت بحران خوزستان در پی گرمای شدید؛ مردم از تردد غیرضروری و حضور در آفتاب خودداری کنند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک‌منش - عبداللهی، مدیرکل مدیریت بحران خوزستان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما اظهار کرد: با توجه به افزایش دمای هوا در سراسر استان و صدور هشدار سطح قرمز از سوی اداره‌کل هواشناسی، رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان ضروری است.

وی با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف انرژی افزود: شهروندان به‌ویژه در ساعات اوج مصرف برق، با صرفه‌جویی در استفاده از وسایل برقی، به حفظ پایداری شبکه برق کمک کنند.

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان همچنین از مردم خواست از انجام تردد‌های غیرضروری در ساعات گرم روز خودداری کرده و تا حد امکان در محیط‌های سرپوشیده و خنک حضور داشته باشند.

عبداللهی خطاب به کشاورزان نیز گفت: آبیاری مزارع و محصولات کشاورزی باید با برنامه‌ریزی دقیق و بر اساس نظر کارشناسان جهاد کشاورزی انجام شود تا از خسارت ناشی از گرمای شدید به محصولات جلوگیری شود.

وی همچنین بر رعایت توصیه‌های بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تأکید کرد و از شهروندان خواست با مصرف مایعات کافی، پرهیز از فعالیت‌های سنگین در فضای باز و خودداری از قرار گرفتن در معرض مستقیم نور خورشید، از بروز مشکلات ناشی از گرمای شدید پیشگیری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان در پایان از همه دستگاه‌های اجرایی و شهروندان خواست تا پایان شرایط هشدار، اطلاعیه‌های رسمی را دنبال کرده و توصیه‌های ایمنی را با جدیت رعایت کنند.