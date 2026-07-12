باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - یاقوت، مدیرکل حج و زیارت خوزستان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما اظهار کرد: تاکنون ۵۰ هزار زائر خوزستانی برای شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با اشاره به آغاز موج سفر‌های اربعینی افزود: حرکت کاروان‌های «مشایه» آغاز شده و زائران در حال آماده‌سازی برای حضور در بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی جهان هستند.

مدیرکل حج و زیارت خوزستان همچنین از استقبال گسترده زائران خبر داد و گفت: تاکنون نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر در سراسر کشور با ثبت‌نام در سامانه سماح، حضور خود در راهپیمایی اربعین را نهایی کرده‌اند.

وی از متقاضیان خواست برای بهره‌مندی از خدمات بیمه، برنامه‌ریزی سفر و تسهیل عبور از مرزها، ثبت‌نام خود را در سامانه سماح به‌موقع انجام دهند.