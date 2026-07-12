عضو فقهای شورای نگهبان در مراسم بزرگداشت رهبر شهید ایران در حرم حضرت معصومه(س) با اشاره به ابعاد کم نظیر تشییع پیکر ایشان، تأکید کرد :خداباوری و باور قلبی به وعده‌های الهی، رمز عشق و محبوبیت ایشان در میان مردم است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی  -آیت‌الله سید احمد خاتمی، عضو فقهای شورای نگهبان و نماینده مجلس خبرگان رهبری، امشب در مراسم بزرگداشت رهبر شهید ایران که از طرف جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه های علمیه و دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، با اشاره به ابعاد عظیم حضور مردمی در مراسم تشییع پیکر مطهر ایشان، گفت: بزرگترین تشییع در تاریخ را در مراسم رهبر شهید ایران شاهد بودیم و رسانه‌های خارجی نیز بر این واقعیت گواهی دادند. بر اساس برآوردهای رسمی، جمعیت شرکت‌کنندگان در این مراسم عظیم که در ۵ شهر تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد برگزار شد، حدود ۴۱ تا ۴۳ میلیون نفر بوده است که آن را به بزرگترین رویداد تشییعی در تاریخ جهان تبدیل کرده است .

آیت‌الله خاتمی در ادامه به ویژگی‌های برجسته اخلاقی و اعتقادی رهبر شهید پرداخت و خداباوری را از خصوصیات بارز ایشان دانست و افزود: باور قلبی به وعده‌های صادق خداوند، از جمله پیروزی و نصرت حق علیه باطل، از ویژگی‌های ممتاز ایشان بود و این باور عمیق، رمز و راز عشق و محبوبیت بی‌نظیر مردم به شهید والامقامشان به شمار می‌رود.

او همچنین با تمجید از مراسم بزرگداشت شخصیت‌های برجسته دینی نظیر امام خمینی(ره)، آیت‌الله رئیسی و حاج قاسم سلیمانی، بر تداوم این مسیر و پاسداشت یاد و نام شهدای والامقام انقلاب اسلامی تأکید کرد.

برچسب ها: امام شهید ، مراسم بزرگداشت
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راز محبوبیت رهبر شهید خداباوری بود
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