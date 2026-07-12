مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:بعد از ظهر یکشنبه و دوشنبه در ارتفاعات البرز مرکزی افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده دور از انتظار نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت:طی پنج روز آینده در سطح کشور جوی پایدار همراه با تداوم هوای گرم پیش‌بینی می شود.

وی افزود:بعد از ظهر یکشنبه و دوشنبه در ارتفاعات البرز مرکزی افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده دور از انتظار نیست.

او بیان کرد:از یکشنبه تا سه شنبه برخی نقاط در مرکز دامنه های جنوبی البرز، نوار شرقی، جنوب و جنوب غرب کشور در بعضی ساعات وزش باد شدید گاهی همراه با گردوخاک رخ خواهد داد.

وی افزود: روز سه شنبه علاوه بر مناطق فوق، در شمال غرب کشور نیز وزش باد شدید پیش بینی می شود.

او گفت: طی سه روز آینده دریای خزر، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.