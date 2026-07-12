باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اداره تحقیقات فدرال آمریکا (افبیآی) اعلام کرد در حال کمک به مقامهای محلی در بررسی پرونده مرگ ناگهانی لیندسی گراهام، سناتور آمریکایی است.
دفتر گراهام صبح امروز اعلام کرد که او در سن ۷۱ سالگی بر اثر «یک بیماری کوتاه و ناگهانی» مرده است، اما جزئیات بیشتری درباره شرایط مرگ او ارائه نکرد.
کش پاتل، رئیس افبیآی گفت: «افبیآی در حال کمک به مقامهای محلی است و تمامی امکانات لازم را در اختیار آنها قرار داده است.» با این حال، مشخص نیست این نهاد دقیقاً چه نقشی در این پرونده دارد یا اینکه تحقیقات رسمی درباره علت مرگ آغاز شده است یا خیر.
بر اساس گزارش انبیسی نیوز، نیروهای امدادی شامگاه شنبه در پی تماس اضطراری با موضوع «ایست قلبی» به منزل گراهام اعزام شدند. این رسانه اعلام کرد که عکسهایی از فردی را دیده است که با برانکارد به آمبولانس منتقل میشد.
گراهام که از سال ۲۰۰۳ سناتور ایالت کارولینای جنوبی بود، از نزدیکترین متحدان دونالد ترامپ در سنا و از حامیان سرسخت رژیم صهیونیستی به شمار میرفت.
او دو روز پیش از مرگ، به اوکراین رفته و با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین دیدار کرده بود.
در پی انتشار خبر درگذشت او، برخی چهرهها خواستار بررسی کامل علت مرگ وی شدند. به طور مثال، ویلیام براودر، سرمایهدار مشهور انگلیسی از «انجام فوری انواع آزمایشها» برای رد هرگونه تخلف حمایت کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «نمیخواهم نظریهپرداز توطئه باشم، اما لیندسی گراهام محرک اصلی تحریمها علیه روسیه بود».
با این حال، تاکنون هیچ مدرکی دال بر وقوع اقدام مجرمانه منتشر نشده است.
منبع: روزنامه تلگراف