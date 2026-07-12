یک دستگاه تانکر حامل محموله نفتا که از مبدأ کرمانشاه به مقصد مرز باشماق در حرکت بود، در محور سنندج به سروآباد دچار واژگونی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس اداره محیط زیست شهرستان سروآباد، در تشریح جزئیات این حادثه گفت: بلافاصله پس از اطلاع از وقوع این حادثه در محور یادشده، تیم‌های امدادی و کارشناسان محیط زیست در محل حضور یافتند. خوشبختانه به دلیل واژگونی تانکر در شانه خاکی جاده، این وسیله نقلیه فاصله مناسبی با رودخانه داشت و از وقوع یک فاجعه زیست‌محیطی جلوگیری شد.

عطااله صادقی افزود: با حضور به‌موقع نیروهای عملیاتی، اقدامات پیشگیرانه لازم برای جلوگیری از نشت و سرایت احتمالی محتویات نفتا به بستر رودخانه انجام شد و در حال حاضر وضعیت تحت کنترل کامل قرار دارد.

گفتنی است، این حادثه متاسفانه منجر به فوت راننده تانکر شد .

منبع: محیط زیست استان 

برچسب ها: کردستان ، محیط زیست ، واژگونی تانکر نفت
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