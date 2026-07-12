معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر گفت: انتشار برخی مطالب در خصوص اصابت پرتابه دشمن به نیروگاه اتمی بوشهر صحت ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان- احسان جهانیان معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر گفت: اتشار شایعات بی پایه و اساس و غیرموثق در خصوص اصابت پرتابه‌های دشمن به مکان‌های نظامی و غیر نظامی توسط رسانه ها، خبرگزاری‌ها و انسان رسانه‌ها موجب ایجاد نگرانی، تشویش اذهان عمومی و اخبار کذب است.

وی با اشاره به تبعات و پیامد‌های انتشار شایعات در فضای عمومی جامعه یادآورشد: قبل از انتشار هرگونه خبری باید صحت آن از مراجع ذیربط استعلام شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر تصریح کرد: نیروگاه اتمی بوشهر هم اینک هیچگونه مشکلی ندارد و در امنیت کامل در حال فعالیت است.