معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر گفت: انتشار برخی مطالب در خصوص اصابت پرتابه دشمن به نیروگاه اتمی بوشهر صحت ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان- احسان جهانیان معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر گفت: اتشار شایعات بی پایه و اساس و غیرموثق در خصوص اصابت پرتابههای دشمن به مکانهای نظامی و غیر نظامی توسط رسانه ها، خبرگزاریها و انسان رسانهها موجب ایجاد نگرانی، تشویش اذهان عمومی و اخبار کذب است.
وی با اشاره به تبعات و پیامدهای انتشار شایعات در فضای عمومی جامعه یادآورشد: قبل از انتشار هرگونه خبری باید صحت آن از مراجع ذیربط استعلام شود.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر تصریح کرد: نیروگاه اتمی بوشهر هم اینک هیچگونه مشکلی ندارد و در امنیت کامل در حال فعالیت است.