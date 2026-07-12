آکسیوس می‌گوید گراهام در هفته‌های پایانی عمر خود در حال پیگیری طرح عادی‌سازی روابط ریاض و تل‌آویو بود و درباره ایران با ترامپ گفت‌و‌گو کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - باراک راوید، خبرنگار آکسیوس می‌گوید لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه ایالت کارولینای جنوبی که امروز خبر مرگ او منتشر شد، در هفته‌های پایانی عمر خود در حال فراهم کردن مقدمات یک تلاش بلندپروازانه برای عادی‌سازی روابط عربستان و رژیم صهیونیستی بوده است. 

راوید می‌گوید گراهام این جزئیات را طی چند تماس تلفنی با او به اشتراک گذاشته است.

گراهام عادی‌سازی روابط عربستان و رژیم صهیونیستی را بسیار مهم می‌دانست و معتقد بود که می‌تواند ساختار منطقه را به طور اساسی دگرگون کند.
او سال‌ها، از جمله در دوران ریاست جمهوری جو بایدن، رئیس جمهور پیشین آمریکا روی این موضوع کار کرده بود و معتقد بود فرصت کنونی به دونالد ترامپ کمک می‌کند تا به این توافق دست یابد.

برنامه گراهام این بود که پس از انتخابات اکتبر در سرزمین‌های اشغالی و انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، یک تلاش دیپلماتیک فشرده را آغاز کند تا پیش از آغاز به کار کنگره جدید در ماه نخست سال میلادی ۲۰۲۷، توافق حاصل شود.

با این حال، گراهام معتقد بود ابتدا باید جنگ با ایران، به‌ویژه بحران جاری در تنگه هرمز تحت کنترل درآید.

او از ترامپ خواسته بود در صورت شکست دیپلماسی، یک عملیات نظامی کوتاه را برای بازگشایی تنگه هرمز مجاز اعلام کند.

گراهام یکی از مهم‌ترین چهره‌های خارج از دولت بود که ترامپ به‌ویژه درباره جنگ علیه ایران با او مشورت می‌کرد.

او به هدایت گروهی از مشاوران تندرو کمک می‌کرد که از حملات نظامی آمریکا حمایت کرده و ترامپ را به تشدید فشار نظامی بر تهران تشویق می‌کردند.

در همین حال، گراهام بهار امسال از ترامپ خواسته بود عادی‌سازی روابط عربستان و رژیم صهیونیستی را به محور اصلی طرح منطقه‌ای برای دوران پس از جنگ تبدیل کند. یک هفته بعد، ترامپ در تماس تلفنی با سران چند کشور عربی و اسلامی گفت در صورت دستیابی به توافقی جهت پایان جنگ با ایران، خواهان عادی‌سازی روابط آنها با تل‌آویو است.

گراهام در هفته‌های اخیر به آکسیوس گفته بود که درباره این طرح با ترامپ، جرد کوشنر و استیو ویتکاف، فرستادگان کاخ سفید گفت‌و‌گو کرده و آنها توافق کرده‌اند این طرح را به صورت هماهنگ دنبال کنند.

او همچنین گفته بود با ران درمر، از نزدیکان نتانیاهو، ریما بنت بندر، سفیر عربستان در واشنگتن، و فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان، نیز گفت‌و‌گو کرده است.

گراهام قصد داشت در هفته‌های آینده به عربستان و سرزمین‌های اشغالی سفر کند تا میزان آمادگی برای ازسرگیری مذاکرات را ارزیابی کند. او گفته بود در صورت فراهم شدن فرصت، می‌خواهد کار فشرده روی این توافق از اواخر شهریور آغاز شود تا اجزای اصلی آن تا آخر پاییز آماده باشد.

افزون بر این، در گزارش آکسیوس گفته شده که گراهام شامگاه شنبه با ترامپ تلفنی گفت‌و‌گو کرد و او را در جریان سفر اخیر خود به اوکراین و طرح تحریم‌های روسیه قرار داد.

بر اساس این گزارش، ترامپ در این تماس تلفنی به گراهام گفته است که پس از حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز، در حال آماده‌سازی حملات جدید علیه ایران است.

به گفته فردی که اندکی بعد با گراهام گفت‌و‌گو کرده بود، این سناتور از احساس ناخوشی شکایت داشت. هنگامی که به او توصیه شد فوراً به پزشک مراجعه کند، پاسخ داد که این کار را صبح یکشنبه، پس از حضور در برنامه «میت د پرس» شبکه «ان‌بی‌سی» انجام خواهد داد.

گراهام سپس به شوخی گفت: «الان نمی‌توانم بمیرم. هنوز باید تحریم‌های روسیه را پیش ببرم، پرونده ایران را سر و سامان بدهم و عادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان را انجام دهم». 

چند ساعت بعد خبر مرگ او منتشر شد.

منبع: آکسیوس

برچسب ها: لیندسی گراهام ، سناتور آمریکایی ، عادی سازی روابط
خبرهای مرتبط
نتانیاهو: لیندسی گراهام مرا به حمله علیه ایران تشویق کرده بود
اف‌بی‌آی به بررسی پرونده مرگ ناگهانی لیندسی گراهام پیوست
احتمال سفر نتانياهو به آمريكا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای دوباره ترامپ درباره مذاکرات با ایران: پیشرفت حاصل شده بود
نتانیاهو: لیندسی گراهام مرا به حمله علیه ایران تشویق کرده بود
بلومبرگ: استراتژی ایران بر نبودِ استراتژی آمریکا پیروز شد
آکسیوس: ارتش آمریکا چند نقطه اطراف تنگه هرمز را هدف حمله قرار داد
اف‌بی‌آی به بررسی پرونده مرگ ناگهانی لیندسی گراهام پیوست
گاردین: اروپا ممکن است با پرداخت عوارض هرمز موافقت کند
آکسیوس جزئیات آخرین طرح لیندسی گراهام و گفت‌وگوی او با ترامپ را فاش کرد
رژیم صهیونیستی با وجود آتش‌بس، جنوب لبنان را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد
امارات و کویت در پی درگذشت امیر سابق قطر عزای عمومی اعلام کردند
قطر فعالیت‌های دریایی خود را به حالت تعلیق درآورد
آخرین اخبار
تاریخ انتخابات در سرزمین‌های اشغالی مشخص شد
آکسیوس جزئیات آخرین طرح لیندسی گراهام و گفت‌وگوی او با ترامپ را فاش کرد
اف‌بی‌آی به بررسی پرونده مرگ ناگهانی لیندسی گراهام پیوست
آکسیوس: ارتش آمریکا چند نقطه اطراف تنگه هرمز را هدف حمله قرار داد
مجلس انتقالی سوریه آغاز به کار کرد
نتانیاهو: لیندسی گراهام مرا به حمله علیه ایران تشویق کرده بود
امارات و کویت در پی درگذشت امیر سابق قطر عزای عمومی اعلام کردند
رژیم صهیونیستی با وجود آتش‌بس، جنوب لبنان را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد
ادعای دوباره ترامپ درباره مذاکرات با ایران: پیشرفت حاصل شده بود
کره جنوبی از همسایه شمالی خود برای یافتن یک ملوان مفقودشده درخواست کمک کرد
سفارت آمریکا در عمان از شهروندان خود خواست که پناه بگیرند
احتمال سفر نتانياهو به آمريكا
گفت‌وگوی سران مصر و امارات درباره تنش‌های منطقه
بلومبرگ: استراتژی ایران بر نبودِ استراتژی آمریکا پیروز شد
نخست وزیر عراق روز دوشنبه به واشنگتن سفر خواهد کرد
سازمان دریایی انگلیس: تهدید در هرمز همچنان «شدید» است
پولیتیکو: ونس ممکن است به دلیل شکست در مذاکرات مورد سرزنش قرار گیرد
گاردین: اروپا ممکن است با پرداخت عوارض هرمز موافقت کند
قطر فعالیت‌های دریایی خود را به حالت تعلیق درآورد
هاکبی: اسرائیل خواستار مداخله سوریه در لبنان نیست
حمله پهپادی اوکراین به یک نفتکش در دریای آزوف
مقام آمریکایی: ایران از نظر راهبردی در موقعیتی برتر نسبت به آمریکا قرار دارد
نتانیاهو در واکنش به مرگ گراهام: من یک دوست عزیز را از دست داده‌ام
اسناد محرمانه اسرائیل از جنگ ۲۰۰۶ لبنان منتشر شد
ازسرگیری درگیری بین آمریکا و ایران باعث گرسنگی و آوارگی بیشتر خواهد شد
اولین واکنش ترامپ به مرگ لیندسی گراهام
واکنش مقامات صهیونیست به مرگ گراهام؛ اسرائیل یکی از بزرگترین دوستان خود را از دست داد
روسیه و چین مرحله دریایی رزمایش مشترک را به پایان رساندند
لیندسی گراهام، سناتور سرسخت ضدایرانی و حامی اسرائیل، مُرد
هزینه‌های سرسام‌آور جنگ آمریکا علیه ایران؛ از ۳۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار و هزینه‌های پنهان صدها میلیاردی