باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - آیین عزاداری در شب یکصد و سی‌وچهارم ، مردم بروجرد در فراق رهبر شهید، با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، بسیجیان و جوانان انقلابی برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با قرائت قرآن کریم، مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی، یاد و خاطره رهبر شهید را گرامی داشتند و بر ادامه راه شهدا، حفظ وحدت و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

حاضران در این مراسم با حضور منظم و پرشور خود، بار دیگر وفاداری و دلبستگی مردم بروجرد به ارزش‌های انقلاب و فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش گذاشتند. این آیین معنوی در فضایی آکنده از حزن و اندوه برگزار شد و شرکت‌کنندگان با دعا برای عزت، اقتدار و سربلندی ایران اسلامی، یاد رهبر شهید را گرامی داشتند.

مراسم‌های عزاداری و بزرگداشت در بروجرد طی ماه‌های اخیر با استقبال گسترده مردم ادامه داشته و به نمادی از همبستگی، بصیرت و پایبندی مردم این شهرستان به آرمان‌های انقلاب اسلامی تبدیل شده است.