تنیسور ایتالیایی با پیروزی مقابل الکساندر زورف برای دومین بار پیاپی قهرمان مسابقات تنیس ویمبلدون شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - یانیک سینر مرد شماره یک تنیس جهان در یک دیدار نزدیک و جذاب با پیروزی ۳ - ۱ برابر الکساندر زورف عنوان قهرمانی گرند اسلم ویمبلدون را از آن خود کرد.

در دیدار پایانی این رقابت‌ها که ۳ ساعت و ۴۶ دقیقه طول کشید، ستاره ایتالیایی تنیس جهان بعد از شکست ۶ - ۷ در ست اول، سه ست بعدی را ۷ - ۶، ۶ - ۳ و ۶ - ۴ از حریف آلمانی‌اش برد تا جام قهرمانی سومین گرند اسلم فصل را برای دومین سال پی‌درپی بالای سر ببرد.

با این پیروزی، ستاره ۲۴ ساله که در دو گرند اسلم ابتدایی فصل ناکام مانده بود، توانست پنجمین عنوان گرند اسلم خود را به دست آورد و به دهمین بازیکن در دوران مدرن تنیس تبدیل شد که با موفقیت از عنوانش در ویمبلدون دفاع می‌کند.

این هم‌چنین سی‌اُمین قهرمانی دوران حرفه‌ای سینر به حساب می‌آید.