سازمان انرژی اتمی ایران ضمن تکذیب ادعا‌های منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر حمله به نیروگاه اتمی بوشهر، اعلام کرد که این نیروگاه در وضعیت کاملاً عادی، ایمن و پایدار قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی انتشار برخی اخبار و ادعاها در فضای مجازی مبنی بر حمله به بخش‌هایی از نیروگاه اتمی بوشهر، سازمان انرژی اتمی ایران ضمن تکذیب این ادعاها، اعلام می‌کند که نیروگاه اتمی بوشهر در وضعیت کاملاً عادی، ایمن و پایدار قرار دارد و تمامی واحدها و تأسیسات آن بدون وقفه و مطابق روال معمول در حال فعالیت و بهره‌برداری هستند.

سازمان انرژی اتمی ایران افزود: بدیهی است، هرگونه اطلاع‌رسانی درباره تأسیسات، فعالیت‌ها و رویدادهای مرتبط با سازمان انرژی اتمی ایران، صرفاً از طریق مبادی رسمی اطلاع‌رسانی این سازمان انجام خواهد شد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

برچسب ها: نیروگاه اتمی بوشهر ، سازمان انرژی اتمی
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