\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0631\u06af \u062c\u0646\u06af\u200c\u0637\u0644\u0628\u060c \u062a\u0646\u06af\u0647 \u0647\u0631\u0645\u0632 \u0645\u0633\u062f\u0648\u062f \u0634\u062f \u0648 \u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f1\u06f2 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0631\u062f \u062f\u0644\u0627\u0631 \u0628\u0647 \u0635\u0646\u062f\u0648\u0642 \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u0645\u0644\u06cc \u062a\u0627 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0633\u0627\u0644 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f4 \u0627\u0632 \u0639\u0646\u0627\u0648\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0627\u0633\u062a.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\u00a0\n\n\n\u00a0\n\u00a0