رئیس سازمان آتش نشانی سمنان از حریق گسترده در منزل مسکونی شهر سمنان در پی اتصالی اسپلیت کولر خبر داد و گفت: حادثه بدون مصدوم و با موفقیت اطفا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- علی اصغر تاج آبادی رئیس سازمان آتش نشانی سمنان  از وقوع یک حریق گسترده همزمان با عصر یکشنبه در منزل مسکونی مسکونی شهر سمنان خبر داد و اظهار داشت: بلافاصله امدادگران از ایستگاه شماره یک برای اطفا حریق عازم محل حادثه شدند.

وی از حضور چهار آتش نشان به همراه دو خودرو عملیاتی خبر داد و افزود: شدت حادثه به نحوی بود که آسیب قابل توجهی به واحد مسکونی وارد کرده بود.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان ادامه داد: امدادگران آتش نشانی بلافاصله پس از ورود از گسترش حریق به سایر بخش‌ها جلوگیری کرده و عملیات اطفا با سرعت و دقت نیرو‌ها انجام گرفت.

تاج آبادی علت حادثه را از اتصالی در سیستم برق اسپیلت کولر عنوان کرد و توضیح داد: بازرسی دوره‌ای سیستم‌های برق و رعایت نکات ایمنی از وقوع این حوادث پیشگیری می‌کند.

وی با اشاره به خسارات بسیار سنگین به این واحد مسکونی، اضافه کرد: این حادثه بدون هیچ گونه آسیب جانی با موفقیت به پایان رسید.

برچسب ها: حریق گسترده ، اطفا حریق
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