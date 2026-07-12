باشگاه خبرنگاران جوان- محمدسعید سلطانی اظهار کرد: همزمان با افزایش دمای هوا و رشد مصرف برق در این روزها، شرکت توزیع نیروی برق کردستان با استناد به مصوبه هیئت دولت و دستورالعمل‌های وزارت نیرو، برنامه‌های مدیریت مصرف در بخش اداری را با جدیت بیشتری اجرا خواهد کرد.

وی در ادامە از تشدید نظارت بر مصرف برق دستگاه‌های اجرایی در این روزهای اوج مصرف برق در استان خبر داد و افزود: تمامی ادارات کردستان موظف به کاهش ۳۰ درصدی مصرف در ساعات اداری و کاهش ۷۰ درصدی مصرف برق در ساعات غیراداری هستند، لذا در صورت هرگونە تخلفی، برق آن‌ها بدون اخطار محدود یا قطع خواهد شد.

سلطانی ادامە داد: همچنین با توجه به تأکید وزارت نیرو، ادارات باید از ساعت ۱۲ ظهر نسبت به کاهش محسوس بار سرمایشی اقدام کرده و دمای سیستم‌های سرمایشی را مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی تنظیم کنند.

وی تاکید کرد: رعایت مدیریت مصرف برای دستگاه‌های اجرایی یک انتخاب نیست، بلکه یک تکلیف قانونی است و هر اداره‌ای که نسبت به اجرای این الزامات بی‌توجه باشد، بدون اغماض با محدودیت یا قطع برق مواجه خواهد شد و عملکرد دستگاه‌های متخلف نیز به مراجع ذی‌ربط اعلام و همچنین اسامی دستگاه‌های متخلف برای اطلاع افکار عمومی منتشر خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در پایان از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست، با اجرای دقیق دستورالعمل‌های مدیریت مصرف از تحمیل بار اضافی به شبکه برق جلوگیری کرده و در حفظ پایداری شبکه و تأمین برق مشترکان استان همکاری کنند.

منبع: شرکت برق استان