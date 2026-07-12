با اعلام فدراسیون فوتبال اروگوئه دیگو فورلان به صورت موقت هدایت اروگوئه را برعهده خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - دیگو فورلان ستاره سابق تیم ملی فوتبال اروگوئه به عنوان سرمربی موقت کشورش تا ماه مارس ۲۰۲۷ انتخاب شد تا او جانشین مارسلو بیلسا شود که نتوانست با اروگوئه از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کند.

انتخابات فدراسیون فوتبال اروگوئه مارس ۲۰۲۷ برگزار خواهد شد و به همین دلیل فورلان به عنوان سرمربی انتخاب شده است تا پس از انتخابات تکلیف نهایی سرمربی اروگوئه مشخص شود.

قرار بود فورلان در ژانویه آینده سرمربی تیم زیر ۲۰ سال اروگوئه در مسابقات قهرمانی آمریکای جنوبی باشد، اما ماموریت هدایت تیم بزرگسالان نیز به او واگذار شد.

فورلان سابقه سرمربیگری را نیز در کارنامه خود دارد او در سال ۲۰۲۰ هدایت پنارول را در ۱۱ مسابقه بر عهده داشت و سپس در سال ۲۰۲۱ در آتنس سن کارلوس، از تیم‌های دسته دوم اروگوئه، در ۱۲ بازی سرمربی بود.