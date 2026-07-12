با اعلام فدراسیون فوتبال اروگوئه دیگو فورلان به صورت موقت هدایت اروگوئه را برعهده خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - دیگو فورلان ستاره سابق تیم ملی فوتبال اروگوئه به عنوان سرمربی موقت کشورش تا ماه مارس ۲۰۲۷ انتخاب شد تا او جانشین مارسلو بیلسا شود که نتوانست با اروگوئه از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کند.

انتخابات فدراسیون فوتبال اروگوئه مارس ۲۰۲۷ برگزار خواهد شد و به همین دلیل فورلان به عنوان سرمربی انتخاب شده است تا پس از انتخابات تکلیف نهایی سرمربی اروگوئه مشخص شود.

قرار بود فورلان در ژانویه آینده سرمربی تیم زیر ۲۰ سال اروگوئه در مسابقات قهرمانی آمریکای جنوبی باشد، اما ماموریت هدایت تیم بزرگسالان نیز به او واگذار شد.

فورلان سابقه سرمربیگری را نیز در کارنامه خود دارد او در سال ۲۰۲۰ هدایت پنارول را در ۱۱ مسابقه بر عهده داشت و سپس در سال ۲۰۲۱ در آتنس سن کارلوس، از تیم‌های دسته دوم اروگوئه، در ۱۲ بازی سرمربی بود.

برچسب ها: دیگو فورلان ، اروگوئه ، مارسلو بیلسا
خبرهای مرتبط
تحلیل بازی‌های مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶
جام جهانی ۲۰۲۶؛
اسپانیا مقتدرانه صعود کرد؛ کیپ‌ورد بالاتر از اروگوئه ایستاد+عکس
جام جهانی ۲۰۲۶؛ سرمربیان برکنار شده و بدترین خطوط دفاعی 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تغییر در ساختار پرسپولیس؛ خلیلی سرپرست تیم شد
گزینه‌های میزبانی استقلال در آسیا مشخص شد
پیام مهدی تارتار پس از جدایی ۴ ستاره پرسپولیس + عکس
استقلال برای حل پرونده جنپو وارد مذاکره شد
دیگو فورلان سرمربی اروگوئه شد
زمان بازگشت طارمی و تمرینات المپیاکوس مشخص شد
والیبال نشسته قهرمانی جهان/ پیروزی قاطع ایران مقابل بوسنی
اینفانتینو: ۶۴ تیمی شدن جام جهانی در دست بررسی است
از ابقای امیر قلعه‌نویی روی نیمکت تیم ملی تا ماجرای جدایی کاپیتان پرسپولیس + فیلم
سرمربی سنگال اخراج شد
آخرین اخبار
دیگو فورلان سرمربی اروگوئه شد
دومین قهرمانی پیاپی یانیک سینر در مسابقات ویمبلدون
پیروزی تیم ملی امید مقابل کایسری‌اسپور
والیبال نشسته قهرمانی جهان/ پیروزی قاطع ایران مقابل بوسنی
اینفانتینو: ۶۴ تیمی شدن جام جهانی در دست بررسی است
پیام مهدی تارتار پس از جدایی ۴ ستاره پرسپولیس + عکس
زورخانه های کشور نیاز به حمایت جدی دارند/ هیچکدام از وعده ها تاکنون محقق نشده است
از ابقای امیر قلعه‌نویی روی نیمکت تیم ملی تا ماجرای جدایی کاپیتان پرسپولیس + فیلم
پایان کار جودوکاران ایران در جام آسیا با کسب دو نشان نقره و برنز
یک طلا و یک برنز شطرنج‌بازان کشورمان در مسابقات بین‌المللی باتومی
نگاه ویژه استقلالی‌ها به میزبانی از حریفان آسیایی در تاجیکستان
استقلالی‌ها پیگیر حضور نازون در تهران شدند
استقلال برای حل پرونده جنپو وارد مذاکره شد
دریاچه آزادی میزبان نیم‌فصل دوم لیگ کانوپولوی آقایان
گودرزی: به دنبال احیای فنون اصیل کشتی ایرانی هستیم
تغییر در ساختار پرسپولیس؛ خلیلی سرپرست تیم شد
گزینه‌های میزبانی استقلال در آسیا مشخص شد
سرمربی سنگال اخراج شد
انتصاب سرمربی تیم ملی پاراتیراندازی
دومین برد دختران والیبال نشسته ایران در مسابقات قهرمانی جهان
زمان بازگشت طارمی و تمرینات المپیاکوس مشخص شد
ابوالفضل محمودی به مدال برنز جودو کاپ آسیا رسید
علیزاده: باید کیفیت والیبال ایران را به رخ حریفان آسیایی بکشیم
عطایی: تیم ملی در مسیر رشد است/ با انتقادهای زودهنگام تمرکز بازیکنان را نگیریم
استارت تیم ملی نوجوانان با پیروزی مقتدرانه مقابل فیلیپین در قهرمانی آسیا
میلاد سرلک به فولاد خوزستان پیوست
آغاز اردوی آماده سازی تیم ملی راگبی بانوان در راه مسابقات آسیایی چین
تقوی: حمایت از پیاتزا تا المپیک ۲۰۲۸ قطعی است
برنامه هفته پایانی لیگ ملت‌ها والیبال
حاج‌اسبویی: هدف‌مان قهرمانی در ناگویا و رسیدن به المپیک است+فیلم