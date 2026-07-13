دبیرکل سازمان ملل خواستار توقف فوری حملات در منطقه خلیج فارس و ازسرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل خواستار توقف فوری حملات در منطقه خلیج فارس شد و از ایران و آمریکا خواست مذاکرات را از سر بگیرند.
استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در بیانیهای اعلام کرد که گوترش از تشدید دوباره درگیریها «عمیقاً نگران» است.
گوترش بدون اشاره به آمریکا به عنوان تجاوزگر و آغاز کننده جنگ، از همه طرفها خواست نهایت خویشتنداری را در پیش بگیرند، از تشدید بیشتر تنشها خودداری کنند و فوراً برای کاهش تنشها اقدام کنند.
وی هشدار داد که بازگشت به جنگ تمامعیار «پیامدهای فاجعهباری» برای مردم منطقه، صلح و امنیت بینالمللی و اقتصاد جهانی خواهد داشت.
دبیرکل سازمان ملل از تهران و واشنگتن خواست هرچه سریعتر به میز مذاکره بازگردند و مسائل باقیمانده را از طریق دیپلماسی حلوفصل کنند.
منبع: آناتولی