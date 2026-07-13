باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانه‌های محلی تایلند روز یکشنبه گزارش دادند که در پی وقوع آتش‌سوزی در یک رستوران شلوغ در شهر بانکوک، پایتخت این کشور، دست‌کم ۳۰ نفر جان باختند.

به گزارش رسانه‌های دولتی تایلند، این آتش‌سوزی حوالی نیمه‌شب به وقت محلی در رستورانی در ناحیه چاتوچاک رخ داد.

تیم‌های امدادی تاکنون هویت ۱۷ زن و ۸ مرد را در میان قربانیان شناسایی کرده‌اند و هویت سایر جان‌باختگان هنوز مشخص نشده است.

گفته شده آتش‌نشانان و نیرو‌های امدادی چندین نفر را از محل حادثه خارج کرده و مجروحان نیز به بیمارستان‌های اطراف منتقل شدند. بر اساس این گزارش، بیشتر قربانیان در سرویس‌های بهداشتی رستوران گرفتار شده بودند.

ویدئو‌های منتشرشده از محل حادثه، فریاد و فرار مردم از ساختمان را هم‌زمان با عملیات امداد و نجات نشان می‌دهد.

علت وقوع این آتش‌سوزی تاکنون مشخص نشده است.

منبع: آناتولی