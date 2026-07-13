باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - این روزها خوزستان حال و هوای دیگری دارد؛ صدای «یا حسین» از هر سو به گوش می‌رسد و بساط چای و خرما در بسیاری از معابر برپاست.

مردم با شوقی وصف‌ناشدنی مشغول بستن چادرهای موکب، جمع آوری دیگ‌های بزرگ غذا و بسته‌بندی وسایل موردنیاز زائران هستند.

یکی از موکب‌داران باسابقه به ما گفت: ما از یک ماه پیش آماده‌سازی را شروع کردیم؛ امسال قصد داریم با کمک مردم محله، روزانه از حداقل ۱۰۰ زائر پذیرایی کنیم.

محمد از دیگر موکب داران که در گوشه ای موکب خود در حال جارو کشی و گردگیری است، می گوید: کولرها را به این مکان آورده ایم تا در گرمای تابستان زائران حسینی با خیال راحت تر وقت مناسبی و جایگاه خنک داشته باشند.

عکاس: میثم گمراوی